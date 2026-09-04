PP exige recuperar la OCON-SUR y reclama más y medios al Gobierno para combatir el narcotráfico en Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha vuelto a criticar un problema que afecta a la provincia de Huelva como es "la falta de seguridad" en la costa mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "recorta las plantillas y los recursos y medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente al problema del narcotráfico".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha realizado estas declaraciones en el municipio costero de Punta Umbría, donde ha lamentado que el Gobierno central "mire constantemente para otro lado" ante "las numerosas solicitudes" de los populares para proteger a los ciudadanos y que le trasladan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, ha pedido explicaciones por "el desmantelamiento de la Unidad OCON-SUR" que realizaba un trabajo "eficaz" en la lucha contra el narcotráfico. "Desconocemos los motivos que llevó a Sánchez y al ministro Marlaska a desmantelar esta unidad cuando estaba haciendo una gran labor".

González, junto a los diputados nacionales onubenses, Bella Verano y Manuel García Félix; y los senadores Juan Manuel González y Carmelo Romero, ha anunciado una batería de iniciativas que ha registrado el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados entre las que se encuentra recuperar la unidad OCON-SUR, además del reconocimiento de la profesión de riesgo para la Guardia Civil y la Policía Nacional, más medios y efectivos en las zonas más golpeadas por el narcotráfico, y una mayor cooperación con Portugal y otros países europeos.

En concreto, en la provincia de Huelva, el presidente popular ha criticado "la falta de efectivos" que "repercute directamente en la capacidad de respuesta y en las condiciones de trabajo de los agentes".

En el caso de la Guardia Civil, de un catálogo de 1.531 plazas, únicamente 1.396 se encuentran actualmente ocupadas y en la policía nacional de las 424 plazas, solo 403 están cubiertas, sin contar las bajas médicas.

"No podemos normalizar que nuestros agentes cada vez tengan más carga de trabajo y tengan que realizarla con menos recursos. Desde el Partido Popular no vamos a parar hasta conseguir que el Gobierno de Pedro Sánchez atienda las demandas de la propia ciudadanía y la demanda de los propios cuerpos seguridad del Estado y que se pongan en marcha todas estas medidas que estamos reivindicando para hacer de la provincia de Huelva una provincia más segura", ha enfatizado.

Además de los diputados y senadores nacionales, Manuel Andrés González ha estado acompañado por la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno; la portavoz en el Ayuntamiento de Punta Umbría, Rosa Crespo; y el candidato a la Alcaldía en Punta Umbría, Fran González.