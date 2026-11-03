El PP de Huelva critica que el Gobierno vive "una situación de caos" porque "ya no gobierna, solo resiste"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado este martes que "España está en una situación de caos", ya que el Gobierno de España "ya no gobierna, solo resiste", toda vez que ha señalado que los sucesos "son reflejos de un país que no funciona".

En nota de prensa, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que España está "en una situación de caos" y que los ciudadanos "no soportan más tanta mala gestión y tanta ineptitud por parte del Gobierno". "Tenemos un Gobierno que ya no gobierna. Solo resiste".

Así, González ha señalado los sucesos que, a su juicio, "reflejan el caos de un país que no funciona", como el apagón que "dejó España entera a oscuras sin que nadie en el Gobierno haya asumido una sola responsabilidad"; o la tragedia de Adamuz, con 46 vidas perdidas, "en la que Huelva fue la provincia que más sufrió y, diez meses después, se sigue sin conocer la verdad"; y el reciente accidente de Urda, porque "dos accidentes tan graves en tan poco tiempo son falta de gestión por parte del Gobierno".

El dirigente popular se ha referido también a la crisis de Ceuta y al narcotráfico en la costa onubense, donde "dos guardias civiles murieron en mayo persiguiendo una narcolancha, sin medios y sin profesión de riesgo". "No son casualidades, es caos. Es el resultado de una mala forma de gobernar".

Frente a ello, González ha reivindicado "la buena gestión de los Gobiernos del Partido Popular", en concreto se ha referido a la estación de tren de Huelva, "obra de un Gobierno del PP"; la autovía Huelva-Ayamonte, que culminó un Gobierno del PP; y la presa de Alcolea, "que empezó un Gobierno del PP y que Sánchez tiene ocho años parada al 23%".

"Huelva sigue esperando el AVE, las infraestructuras hídricas, la mejora de las carreteras estatales y la regeneración del litoral. Lo que hace el PP se termina; lo que promete Sánchez se queda en un cajón", ha afirmado.

"Son dos modelos: el de quien gestiona y el de quien sólo resiste. El 29N los ciudadanos tenemos la oportunidad de decir basta. Alberto Núñez Feijóo representa seriedad, moderación y buena gestión, el modelo andaluz en toda España, y Huelva necesita un Gobierno que, por fin, cumpla con esta tierra", ha concluido.