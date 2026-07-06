El PP insta al Gobierno a invertir en las playas de Huelva y reclama "actuaciones urgentes"

Senadores y diputados del PP de Huelva, entre otras personalidades en una visita a la playa de Mazagón. - PP DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El senador del PP por Huelva Carmelo Romero ha criticado este lunes, en Mazagón (Huelva), la "falta de inversión" del Gobierno de Pedro Sánchez en las playas de la provincia de Huelva para "frenar la regresión del litoral onubense". Asimismo, ha reclamado actuaciones "urgentes de mejora".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Carmelo Romero, quien ha estado acompañado por los diputados nacionales por Huelva Bella Verano y Manuel García Félix; el senador Juan Manuel González; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Moguer, Carmen Díaz; ha lamentado el "nulo de interés" de la Dirección General de Costas que "un año más sigue sin destinar recursos suficientes a las playas de Mazagón, Matalascañas o El Portil".

"En el caso de Mazagón el Gobierno del PSOE no ha invertido nada en el año 2024, no ha invertido nada en el año 2025 y hasta la fecha tampoco ha invertido nada en el año 2026, sin embargo, los ciudadanos siguen pagando sus impuestos que deberían destinarse a la mejora de la playa de Mazagón", ha abundado.

El senador onubense ha insistido en que ante el avance del mar, que "incluso llega hasta las viviendas" con la pleamar, es "necesario actuaciones urgentes" como unos espigones para "evitar que llegue hasta la primera línea de playa, para que no nos quedemos sin arena y no estén amenazadas las viviendas".

El popular ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está en deuda" con la provincia de Huelva, por lo que ha vuelto a reclamar "un plan de mejoras de las infraestructuras del litoral onubense", ya que el Gobierno mantiene "muchas actuaciones pendientes en las playas".

Por último, desde el PP se ha criticado que la postura del Gobierno central "perjudica directamente" a turistas y empresarios que tienen sus negocios en esta playa, pero "especialmente a los vecinos" que ven cómo "se deteriora el litoral onubense sin que el Gobierno socialista aborde una solución".