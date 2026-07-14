La Junta promueve 14 escuelas de verano para más de 560 niños y niñas en la provincia de Huelva

Visita a una de las Escuelas de Verano puestas en marcha por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 566 niños y niñas onubenses se beneficiarán este verano de las 14 Escuelas de Verano puestas en marcha por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en diez localidades de la provincia de Huelva donde se llevan a cabo actividades educativas, de ocio, alimentación saludable y apoyo a la conciliación familiar.

Según informa la Junta en nota de prensa, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, acompañado del delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, ha visitado este martes el CEIP Virgen de Belén en la capital donde la Asociación Olotense contra la Droga (AOCD) gestiona una de estas escuelas a la que asisten 30 menores de la Barriada de la Navidad, del Distrito III de la capital.

En el acto han estado también presentes la concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio; la vicepresidenta y el coordinador de AOCD, María Teresa Borrero y José Carlos Trejo, respectivamente; y la directora del centro, María Teresa Castro.

Se trata de un programa que cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros en la región, de los que 550.000 se destinan a Huelva, y que refuerza la atención a la infancia y la adolescencia para los menores más vulnerables a través del Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria de la Junta de Andalucía y en el marco del Plan Corresponsables 2026.

"Estas escuelas estivales son un recurso que permite la conciliación familiar y laboral para los padres que tengan un empleo, pero también supone una ayuda para aquellos que están en búsqueda de trabajo o formándose para intentar conseguirlo", ha asegurado Correa.

Además, Correa ha subrayado que "se trata también de escuelas inclusivas en las que los niños y niñas con distintas necesidades tienen totalmente garantizada su inserción, de hecho, hay 40 plazas dedicadas a estos menores, al tiempo que han posibilitado la contratación de 68 profesionales".

Por su parte, el delegado de Inclusión ha resaltado que este recurso "facilita una oferta educativa y de ocio durante el verano, pero también esa garantía alimentaria, ese desayuno, almuerzo y merienda que le da la administración la tranquilad de que están atendidos durante el verano". "Estamos invirtiendo en infancia e invertir en infancia es invertir en el presente y en futuro de nuestra sociedad", ha apostillado.

Los objetivos globales de estas escuelas de verano se centran en garantizar una atención integral durante el periodo no lectivo, reforzar hábitos saludables, promover la igualdad de oportunidades, favorecer la socialización y la convivencia, mantener rutinas educativas y facilitar el acceso a actividades de ocio y tiempo libre en condiciones adecuadas.

Asimismo, incorporan actuaciones orientadas a la alimentación saludable, el acompañamiento socioeducativo y la prevención de situaciones de desigualdad durante los meses de verano.

Las escuelas están gestionadas por ocho entidades sociales de amplia experiencia como son la AOCD, Apret, Asociación Esperanza, Aspreato, Cáritas, Resurrección, Valdocco y Fecons. El Gobierno andaluz ofrece este recurso en las localidades onubenses de Huelva, Isla Cristina, Cartaya, Almonte, Bollullos Par del Condado, Ayamonte, Punta Umbría, Nerva, Cortegana y Lepe favoreciendo una cobertura territorial amplia y una respuesta adaptada a las necesidades de la infancia y las familias en la provincia de Huelva.