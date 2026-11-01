Profesionales del sector de cruceros conocen en primera persona la experiencia de viajar a la provincia de Huelva

Visita de profesionales del sector de cruceros a la Gruta de las Maravillas en la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva ha organizado un 'fam trip' para que profesionales del sector de cruceros conozcan en primera persona la experiencia de viajar a la provincia de Huelva y puedan ofertarlo posteriormente entre sus excursiones. En concreto, seis agentes especializados en servicios receptivos para cruceros de cuatro navieras han recorrido la provincia para "descubrir los numerosos encantos turísticos que ofrece el destino".

Según una nota remitida por la Diputación de Huelva, este viaje, que ha contado con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Huelva y Turismo Andaluz, ha sido fruto de la participación de la Agencia Destino Huelva en Seatrade Cruise Med Las Palmas, "evento de referencia" para la industria de cruceros en el Mediterráneo, que reunió el pasado mes de septiembre a los principales agentes de la industria mundial de cruceros; navieras, destinos y operadores.

Durante varios días, los participantes, pertenecientes a la Naviera Club Med, BC Cruises, InterCruises y Transcoma Cruises, han recorrido "algunos de los enclaves más emblemáticos de Huelva, experimentando de primera mano la oferta turística de la provincia". El itinerario con destinos como el Parque Nacional de Doñana, la Gruta de las Maravillas, La Rábida y los Lugares Colombinos, ha combinado naturaleza, cultura y experiencias gastronómicas.

De esta manera, el programa inició con una visita al Dolmen de Soto, en Trigueros, al conjunto histórico de Niebla y a diversas bodegas del Condado onubense, terminando el día con una visita al Muelle de la Compañía Río Tinto, en Huelva.

El segundo día, los agentes de las navieras visitaron La Rábida y los Lugares Colombinos, además, se desplazaron al Parque Nacional de Doñana y la aldea de El Rocío. La tercera y última jornada ha estado dedicada a conocer la Gruta de las Maravillas, en Aracena, una visita a una fábrica de jamones, así como al tren minero y al parque minero de Riotinto, y a una fábrica de calzado en Valverde del Camino.

En contexto, la Agencia Destino Huelva recibe cada año un gran número de periodistas, touroperadores y agentes de viaje y de navieras "interesados en dar a conocer la riqueza turística de la provincia y todo lo que ofrece al viajero". Los 'fam trips', junto con los 'presstrips', son acciones de promoción directa que "contribuyen a dar a conocer todas las bondades del destino y la oferta complementaria que despliega" en las diferentes rutas gastronómicas, excursiones, actividades de ocio y deportes al aire libre, visitas culturales y patrimoniales, entre otras, por lo que se han convertido en una "eficaz herramienta" para la gestión de la estacionalidad en la provincia.