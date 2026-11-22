Periodistas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Italia y Suiza en un viaje de prensa por la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Periodistas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Italia y Suiza han realizado esta semana un viaje de prensa para conocer la provincia de Huelva y promocionarla posteriormente en sus respectivos países. Desde la Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, se ha diseñado un programa de visitas para conocer el interior de la provincia onubense.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en concreto, y aprovechando la estancia en Andalucía de diversos periodistas internacionales con motivo de la celebración en Sevilla de la Convención Global de la International Lgbtq+ Travel Association (IGLTA), el encuentro profesional más importante del mundo especializado en el turismo Lgbtq+, desde la Agencia Destino Huelva se les ha mostrado todos los "encantos" que ofrece tanto la Cuenca Minera onubense como el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El recorrido propuesto por la Agencia Destino Huelva ha estado pensado para el viajero contemporáneo que busca sostenibilidad, gastronomía de kilómetro cero, patrimonio singular y hospitalidad inclusiva de primer nivel. Con este viaje, los periodistas internacionales han podido experimentar en primera persona todo lo bueno que puede aportar el destino onubense al visitante para posteriormente plasmarlo en sus publicaciones.

Además de este viaje de prensa, la agencia Destino Huelva también ha participado activamente en esta convención, desarrollando en Sevilla una "intensa" agenda de trabajo con el objetivo de dar a conocer los atractivos turísticos, culturales, naturales y gastronómicos del territorio onubense ante los más de 700 delegados, compradores, turoperadores y medios especializados procedentes de todo el mundo que se dan cita en la capital andaluza.

Durante las jornadas profesionales y reuniones B2B del evento, Destino Huelva ha puesto en valor "la versatilidad de la provincia como un destino acogedor, seguro y de primer nivel, destacando sus kilómetros de playas vírgenes, su riqueza patrimonial, su enogastronomía y sus experiencias de turismo activo y naturaleza, adaptadas a las demandas de un viajero internacional exigente y comprometido con la sostenibilidad".

La Agencia Destino Huelva recibe cada año un gran número de periodistas, influencers, touroperadores y agentes de viaje interesados en dar a conocer la riqueza turística de la provincia y todo lo que ofrece al viajero.

Los press trips y fam trips son acciones de promoción directa que contribuyen a dar a conocer todas las bondades del destino y la oferta complementaria que despliega en las diferentes rutas gastronómicas, excursiones, actividades de ocio y deportes al aire libre, visitas culturales y patrimoniales, etc., por lo que se convierten en "una eficaz herramienta" para la gestión de la estacionalidad en la provincia.