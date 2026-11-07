El Proyecto ReNatgro impulsa la convivencia entre la actividad agrícola y la conservación en Doñana

Imagen de archivo de fresas. - CSIC

HUELVA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Renaturalización Sostenible de la Agricultura en el área de influencia de Doñana (ReNatgro), iniciativa que reúne al Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) y la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), ambos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva (UPA-Huelva), avanza en el desarrollo de soluciones que favorezcan la compatibilidad entre la actividad agrícola y la conservación de los recursos naturales, especialmente el agua y la biodiversidad, en el entorno de Doñana. El proyecto está coordinado por el IAS-CSIC.

Según ha destacado CSIC en una nota de prensa, para el investigador del IAS-CSIC y coordinador del proyecto, José Alfonso Gómez, "el interés del proyecto está en estudiar conjuntamente la gestión del agua, el suelo y la biodiversidad, y comprobar cómo responden a las actuaciones que se desarrollan en las explotaciones".

Así, uno de los principales avances es la identificación y caracterización de una red de cerca de 70 explotaciones representativas. En ellas se han planificado actuaciones adaptadas a sus características productivas y ambientales. Los trabajos abarcan cultivos de fresa, frambuesa y arándano, así como explotaciones de olivar y cítricos.

La red de fincas colaboradoras se extiende por municipios de Huelva y Sevilla, entre ellos Moguer, Palos de la Frontera, Lucena del Puerto, Almonte, Hinojos, Bollullos, Pilas, Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa. El objetivo es desarrollar soluciones que puedan trasladarse progresivamente a otras fincas del entorno de Doñana.

Ante esto, UPA-Huelva facilita la incorporación de agricultores al proyecto, manteniendo el contacto directo con las explotaciones y las cooperativas. David Solís, de UPA- Huelva, ha destacado la importancia de conocer las particularidades de cada finca antes de plantear las actuaciones: "Cada explotación tiene sus propias condiciones de cultivo y manejo. El contacto con los agricultores nos ayuda a conocer esas diferencias y a plantear medidas que puedan llevarse a la práctica".

RENATURALIZACIÓN Y BIODIVERSIDAD EN LAS EXPLOTACIONES

ReNatgro ha identificado 31,02 hectáreas potencialmente renaturalizables, en las que se prevén actuaciones como barreras vegetales y refugios para fauna auxiliar, aprovechando espacios no destinados directamente a la producción agrícola para favorecer la biodiversidad y la conexión entre hábitats naturales presentes en las explotaciones y su entorno.

Otra de las líneas de trabajo se centra en mejorar el uso del agua y los nutrientes a partir del seguimiento de las necesidades de los cultivos empleando nuevas tecnologías. En frutos rojos se dispone ya de cinco estaciones de seguimiento del estado hídrico y nutricional.

En olivar y cítricos ya se emplean tecnologías satelitales, datos meteorológicos y herramientas digitales, y con el despliegue de sensórica avanzada in situ se logrará la mejora de la gestión del riego y los nutrientes de forma muy significativa.

En esta línea participa también (IFAPA), que contribuye al desarrollo y la aplicación de herramientas de seguimiento y mejora de la gestión agrícola. Se han iniciado muestreos de suelo para evaluar su calidad y contenido de carbono, un análisis clave que permite entender cómo la explotación y sus tratamientos tradicionales impactan el terreno. Esta evaluación científica no es aislada: sus resultados guían directamente los esfuerzos de renaturalización.

De este modo, al restaurar el suelo en función de su uso actual, se crean las condiciones óptimas para potenciar la biodiversidad local. Por su parte, la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) desarrolla estudios complementarios enfocados en el seguimiento de polinizadores e insectos auxiliares, asegurando una recuperación ambiental integral.

Además, ReNatgro combina investigación aplicada, monitorización ambiental, innovación tecnológica y colaboración directa con agricultores y gestores de explotaciones. UPA-Huelva facilita el contacto con el sector, tanto con agricultores como a través de cooperativas como Fresón de Palos y SCA Costa de Huelva, con asociados que se han sumado al proyecto.

ReNatgro también contempla actividades de formación para agricultores e iniciativas de agroturismo con el objetivo de fortalecer la transición hacia un modelo agrícola más resiliente y ambientalmente compatible en Doñana.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Convocatoria de ayudas para la mejora ambiental en el ámbito agrícola y forestal y el desarrollo sostenible del entorno de Doñana.