PSOE acusa al PP de "mentir sin pudor" y a la Junta como "única responsable" del retraso del puente de Sanlúcar (Huelva)

Visita de miembros del PSOE a Sanlúcar de Guadiana (Huelva). - PSOE DE HUELVA

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador ha asegurado que cualquier posible retraso en el proyecto del puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim es "responsabilidad exclusiva de la Junta de Andalucía" y ha acusado al Partido Popular de "mentir sin pudor para tapar su propia incompetencia".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Tirador ha criticado que el PP "intente responsabilizar al Gobierno de España de un supuesto bloqueo del proyecto", algo que es "rotundamente falso". "El Gobierno de España está cumpliendo y trabajando con voluntad clara para sacar adelante esta infraestructura, mientras que la Junta es la que está poniendo trabas y alargando los plazos", ha aseverado.

En este sentido, la dirigente socialista ha explicado que la clave del posible retraso está en una decisión adoptada por el Gobierno de Juanma Moreno en el mes de febrero, cuando ha optado por modificar el alcance de la evaluación ambiental del proyecto. "La Junta ha decidido, de manera unilateral e innecesaria, ampliar los requisitos ambientales, pasando de un análisis centrado en la Red Natura 2000 a un procedimiento mucho más complejo que incluye otros elementos como bienes culturales o infraestructuras", ha abundado.

"Esto no es un criterio técnico inocente, es una decisión política que ralentiza el proyecto. Y por tanto, cualquier retraso que se produzca tiene un responsable claro: el Gobierno de Juanma Moreno", ha subrayado.

En este sentido, Rosa Tirador ha criticado que el PP "no solo paraliza proyectos estratégicos para la provincia", sino que además "intenta engañar a la ciudadanía señalando a otras administraciones para ocultar su propia responsabilidad".

"Estamos ante una estrategia basada en la mentira: bloquean, retrasan y luego culpan a otros. Pero la realidad es que la Junta tiene las competencias en materia de evaluación ambiental y ha sido la que ha decidido complicar y alargar el procedimiento", ha insistido.

La diputada provincial ha advertido de que esta actitud "pone en riesgo" una infraestructura "clave" para el desarrollo del Andévalo y de toda la provincia de Huelva. "El puente entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim no es un proyecto cualquiera. Es una oportunidad histórica para generar empleo, atraer inversión y fortalecer la conexión con Portugal", ha señalado. Por ello, ha pedido al PP que "debe dejar de engañar".