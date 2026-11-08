El PSOE critica la "pasividad" del Gobierno de Aljaraque (Huelva) ante los "continuos atascos" de la carretera A-492

Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva). - PSOE DE HUELVA

ALJARAQUE (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), Fran Luque, ha criticado la "pasividad del equipo de Gobierno municipal" ante los "continuos atascos" que se registran en la carretera A-492, una situación que "sufren diariamente cientos de vecinos y que se está agravando con el crecimiento de los distintos núcleos de población, especialmente La Monacilla".

Para Luque, que la carretera sea competencia de la Junta de Andalucía no exime al Ayuntamiento de sus responsabilidades, según ha precisado la formación en una nota. "El Ayuntamiento no puede limitarse a contemplar cómo sus vecinos pierden cada día tiempo en interminables retenciones. Tiene herramientas para actuar, capacidad para reclamar y, sobre todo, la obligación de defender los intereses de Aljaraque", ha agregado.

Asimismo, el portavoz socialista ha considerado que el equipo de Gobierno debe "ponerse al frente de esta reivindicación" y exigir a la Junta "un estudio de movilidad que aporte soluciones, reclamar medidas para regular el tráfico en las horas punta y promover mejoras en los accesos y conexiones entre Aljaraque, Corrales, Bellavista y La Monacilla". Además, ha reclamado una "reunión urgente" con la Delegación Territorial de Fomento para trasladar el problema y exigir compromisos concretos.

Al hilo, Luque ha concretado que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición en la Junta, "reclamaba grandes infraestructuras para resolver los problemas de comunicación de esta zona". "Entonces hablaban de un tercer puente, de nuevas conexiones e incluso de un proyecto de tranvía para mejorar la comunicación entre nuestros núcleos de población y Huelva. Eran propuestas que consideraban imprescindibles cuando gobernaba el PSOE, pero que parecen haber desaparecido de su agenda desde que el PP llegó al Gobierno andaluz", ha indicado.

En este sentido, se ha preguntado "dónde están ahora esas reivindicaciones y qué compromisos presupuestarios contempla la Junta para dar respuesta a los problemas de movilidad de Aljaraque". "¿Dónde están las partidas para el tercer puente? ¿Dónde están las alternativas que antes defendían con tanta insistencia? La realidad es que no tenemos ni las grandes infraestructuras que prometían ni medidas paliativas para aliviar los atascos actuales", ha cuestionado.

En suma, el portavoz socialista ha considerado "especialmente preocupante" que, mientras aumenta la población y el tráfico, "no se esté planificando una respuesta a la altura de las necesidades del municipio".

"Aljaraque no necesita más promesas ni más excusas. Necesita que su Ayuntamiento dé la cara, que reclame a la Junta y que trabaje para conseguir soluciones. Los vecinos no pueden seguir pagando con su tiempo y su calidad de vida la falta de iniciativa de quienes gobiernan", ha concluido.