El PSOE critica el retraso del contrato de limpieza de Huelva al paralizarse la licitación un mes por errores

Archivo - La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha criticado este martes lo que considera un "nuevo fracaso en la gestión" del equipo de gobierno de la alcaldesa, Pilar Miranda, tras la suspensión temporal del proceso de licitación del contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes por "errores técnicos" y observaciones consultivas.

En un audio remitido a los medios, Flores ha alertado de que "este nuevo parón amenaza con retrasar la entrada en vigor del servicio directamente a 2028", frente a la previsión inicial de octubre de 2027.

La paralización del concurso público se formalizó el pasado 30 de octubre mediante un decreto de la Concejalía Delegada de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital.

La resolución municipal suspende el procedimiento por un plazo máximo de un mes con el objetivo de subsanar "errores materiales, discrepancias y aspectos susceptibles de corrección" en los pliegos administrativos y técnicos, tras un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía y las consultas planteadas por empresas del sector en la Plataforma de Contratación del Estado.

El expediente de contratación, aprobado a finales de septiembre de 2026, cuenta con un presupuesto de licitación de 321,5 millones de euros (IVA incluido) para un periodo de diez años prorrogable por dos más, y un valor estimado global que alcanza los 355,9 millones de euros. A fecha del decreto de paralización, no constaba registrada ninguna oferta en el concurso, cuyo plazo inicial de recepción expiraba el 13 de noviembre.

Flores ha criticado la gestión municipal y ha remarcado que el servicio actual "lleva caducado desde diciembre de 2024, casi dos años". A su juicio, este freno técnico "evidencia que Pilar Miranda va a terminar la legislatura sin haber sido capaz de resolverlo", mientras que "la limpieza sigue siendo uno de los principales problemas" y la capital "está más sucia que nunca.

Asimismo, ha recriminado a Miranda que "pretenda irse a Madrid" como Parlamentaria al Congreso de los Diputados y "ser alcaldesa a tiempo parcial". "Si con un solo cargo no es capaz de gestionar Huelva, ¿cómo pretende hacerlo desde Madrid?", ha cuestionado la portavoz, quien ha acusado al Gobierno local del PP de centrarse en "las fotos y la propaganda en lugar de resolver las demandas de la ciudadanía".

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha realizado una petición formal de toda la documentación del expediente para examinar "de primera mano todos los detalles de este nuevo desastre".

Por su parte, la resolución del Consistorio estipula que, una vez corregidas las modificaciones de los pliegos, se publicará la reactivación del concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma de Contratación del Estado, habilitándose una ampliación proporcional del plazo para que los licitadores formulen sus propuestas con plenas garantías jurídicas.