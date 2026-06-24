El PSOE defiende la gestión del Gobierno en infraestructuras férreas porque el PP "tenía abandonada a Huelva"

Archivo - Tren de media distancia en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha lamentado la incidencia de este martes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que ha afectado a Media Distancia y Cercanía, pero ha defendido la gestión del Gobierno con las infraestructuras, ya que "el pp tenía abandonada a la provincia".

A pregunta de los periodistas sobre la nueva incidencia en la línea férrea, Baluffo ha indicado que "desgraciadamente hay un nuevo incidente", pero "le puede pasar gobernando a quien gobierne". "El problema es que los incidentes se convierten en una noticia ahora cuando antes no era ninguna noticia".

Asimismo, el socialista ha asegurado que el Gobierno "lo que está haciendo con la línea Huelva-Sevilla es mejorarla constantemente" algo que, a su juicio, "no habían hecho los gobiernos del Partido Popular".

"Nosotros llegamos al Gobierno en 2018 y nos encontramos unas comunicaciones de Huelva absolutamente abandonadas, por carretera y por vías férreas. Y lo que nos hemos tenido es que ponernos a trabajar en el abandono total al que el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy tenía asumida a Huelva", ha insistido.

Así, ha remarcado que la línea Huelva-Sevilla se encontraba interrumpida hasta hace unos días porque "se estaba mejorando esa vía", ya que "antes es nos han tenido abandonados durante ocho a las entes de la derecha del Partido Popular". "Esta provincia lo que se merece es un gobierno que mire por las infraestructuras de Huelva y lo está teniendo".

"Por primera vez en la historia tenemos un gobierno en España, ya no solamente que mira por nuestras infraestructuras, sino que es el primer gobierno de la historia que está sacando adelante la alta velocidad de Huelva-Sevilla. Eso es una noticia que tendría que estar ocupando todas las portadas de todos los medios de comunicación a diario", ha abundado.

Al respecto, ha remarcado que "no hay marcha atrás" y "si, por lo que sea, se cambia el gobierno, quien entre no puede darle marcha atrás a que vuelva, tenga una línea de alta velocidad con Sevilla". "Y eso lo ha hecho un gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Nosotros estamos muy orgullosos, y los onubenses también, de que por fin haya un gobierno al frente del Gobierno de la Nación que mire por Huelva, que esté mejorando sus infraestructuras y que además apueste por los proyectos de futuro que son necesarios", ha concluido.