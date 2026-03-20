PSOE-A destaca la "rapidez" del Gobierno en plantear medidas "para que la gente no tenga que pagar tan cara la gasolina"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en Huelva. - PSOE

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha valorado este viernes la "rapidez" del Gobierno de España para plantear medidas con las que "la gente no tenga que pagar tan cara la gasolina" en el actual contexto de subida del precio del petróleo al hilo de la guerra iniciada en Irán tras los ataques a dicho país de Israel y Estados Unidos.

En una atención a medios en Huelva, la también portavoz parlamentaria socialista se ha referido así a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que se celebra este viernes, y en la que está previsto que el Gobierno apruebe un plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, en el que baraja incluir la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del contenido del decreto.

María Márquez ha valorado esa medida prevista en un contexto en el que el precio del litro de la gasolina va ya "por más de dos euros", lo que genera "una situación absolutamente insufrible para todo el mundo que tiene que repostar gasolina todos los días".

Ante ello, la representante socialista ha reivindicado que, "como siempre, el Gobierno de España" está "en el lado bueno" y actúa "dando respuestas, soluciones concretas a los problemas de la gente y además de la manera más rápida posible", con "un Consejo de Ministros extraordinario precisamente para que la gente que va todos los días a repostar su coche no tenga que sufrir estos precios provocados por culpa de una guerra absolutamente ilegal", según ha apostillado.

Al hilo, María Márquez ha criticado el "silencio vergonzoso cómplice" del PP contra dicha guerra, y "también" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "no ha sido capaz de condenar esta situación bélica, de conflicto internacional y de ruptura del orden internacional" que a los socialistas "preocupa tantísimo", según ha remachado.

En ese punto, María Márquez ha agregado que Moreno cuenta con "una hemeroteca lamentable para los andaluces", ya que, en el año 2003, cuando era "diputado por Cantabria" en el Congreso, "votó que 'sí' a la guerra" de Irak que entonces inició Estados Unidos, con el entonces Gobierno español de José María Aznar "de la mano".

La portavoz socialista ha criticado que, ahora, Moreno "no ha sido capaz de posicionarse en el 'no a la guerra' que está defendiendo todo el país" en relación al conflicto en Irán, así como tampoco se ha pronunciado, "como le hemos pedido", en contra de que "se utilicen las bases militares de Morón (Sevilla) y de Rota (Cádiz)" en esta "guerra ilegal".

Finalmente, María Márquez se ha preguntado "qué va a votar" el PP en el Congreso de los Diputados cuando haya que convalidar el previsible decreto con el que será "más barata la gasolina" y se podrá "bajar la factura de la luz", y ha avisado de que los 'populares' "quedarán retratados" si votan en contra de esas iniciativas del Gobierno.