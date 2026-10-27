PSOE-A emplaza a Moreno a "hablar con sus socios de Vox si quiere conocer de altercados públicos"

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, atiende a los medios. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

PATERNA DEL CAMPO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista de Presidencia, Sanidad y Emergencias en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha emplazado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a "hablar con sus socios de gobierno", de Vox, "si quiere conocer de altercados públicos, de violencia en las calles", porque "quien sabe de eso", y sabe "tela" es "la extrema derecha".

Así se ha pronunciado el parlamentario socialista en una atención a medios en Paterna del Campo (Huelva), y en respuesta a preguntas de los periodistas después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya expresado su preocupación por la violencia desatada en varias ciudades de España por parte de grupos organizados en los últimos días, y haya señalado que espera que no haya un "efecto contagio" a otras zonas del país.

Mario Jiménez ha sostenido que "quien sabe" de "posibles revueltas o tumultos" es "la extrema derecha", por lo que ha recomendado a Moreno a que "le pregunte" sobre eso a su vicepresidente segundo --y líder de Vox en Andalucía--, Manuel Gavira, o "si no, que le pregunte al viceconsejero" de Turismo, Rafael Sánchez Saus, que el diputado socialista ha definido como "falangista".

"Por lo tanto, si hay que hablar de violencia, hay que acudir siempre a la extrema derecha", y, "si tiene dudas sobre eso, Moreno Bonilla tiene que preguntarle al señor Gavira", ha insistido Mario Jiménez, quien también ha apuntado que "cuando la extrema derecha llega a la política de un país, termina siempre apareciendo la violencia, y ya la tenemos aquí".

Dicho esto, el representante del PSOE-A ha considerado que "la sociedad española es una sociedad madura" que "sabe distinguir perfectamente", y "el señor que fue ayer (este lunes) a la Universidad de Deusto a provocar tumulto y una alteración del orden público es un señor --en referencia, sin citarlo, al agitador Vito Quiles-- que es invitado una y otra vez por el Partido Popular a sus actos".

"Por lo tanto, el Partido Popular, con quien tiene que hablar, si quiere conocer de altercados públicos y de violencia en la calle", es "con sus socios de gobierno, con Vox, y con esos agitadores callejeros, con esos 'quinquis' de la política y de la comunicación, que lo único que buscan es reventar la convivencia en este país", ha insistido en señalar Mario Jiménez.

En todo caso, el diputado del PSOE-A ha advertido de que, "hagan lo que hagan el día 29 (de noviembre), la gente va a salir a votar con claridad y van a poner las cosas en su sitio desde la responsabilidad, la libertad y el compromiso democrático con su país, más allá de los bullangueros, de los que buscan los altercados y la bronca", según ha augurado Mario Jiménez, que ha vaticinado así que, "pacíficamente", los españoles saldrán a votar en los comicios generales del 29 de noviembre, y "el PSOE y Pedro Sánchez --su secretario general y candidato-- van a seguir gobernando España" tras esa cita con las urnas, ha zanjado.