El PSOE exige a la alcaldesa de Huelva que cumpla el acuerdo del Pleno para actuar en la barriada de Las Colonias

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HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para poner en marcha un plan integral de actuación en la barriada de Las Colonias, con medidas destinadas a mejorar la limpieza, el mantenimiento urbano, el aparcamiento, la seguridad, los espacios degradados y el entorno de la Fuente Vieja. Tras la aprobación unánime de la iniciativa, el PSOE ha reclamado a la alcaldesa, Pilar Miranda, que cumpla ahora el acuerdo y ejecute las actuaciones comprometidas.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha insistido en que Las Colonias "necesita soluciones reales" y "no actuaciones puntuales después de las denuncias públicas", y ha defendido que "los vecinos de Las Colonias no son menos que ningún vecino del centro ni de ningún otro barrio de Huelva".

Durante el debate, la viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha reprochado al Gobierno de Pilar Miranda la "falta de respuesta a problemas" que, según ha señalado, "llevan meses e incluso años siendo denunciados por los vecinos". Flores ha remarcado que el PSOE ya llevó hace once meses al Pleno la situación de los solares abandonados de Las Colonias y ha criticado que, pese a que el equipo de Gobierno aseguró entonces que estaba actuando, "un año después no han hecho absolutamente nada".

La viceportavoz ha sido "especialmente crítica" con la actuación realizada esta misma semana en el terraplén situado junto a la Fuente Vieja, que el PSOE propone acondicionar como una zona de aparcamiento "ordenada, segura y digna". Flores ha recordado que el Grupo Socialista visitó Las Colonias el miércoles 16, registró la moción el viernes 18 y que, apenas unos días después, el Ayuntamiento acudió "deprisa, corriendo e improvisando" a extender zahorra en el terreno. "Un lavado de cara antes de este pleno para intentar callarnos la boca y acallar las críticas", ha denunciado.

"Lo han hecho decenas de veces. Necesitan que el Grupo Municipal Socialista denuncie públicamente los problemas para empezar a solucionarlos. Pero los onubenses ya la tienen calada, señora Miranda", ha afirmado.

La dirigente del PSOE ha acusado al Gobierno municipal de "falta de planificación y coordinación". "En cada pleno habla un concejal distinto y los vecinos nos cuentan que los mandan de un área a otra. Y a la alcaldesa ni hace falta que la llamen, porque la alcaldesa no atiende absolutamente a nadie", ha señalado.

La viceportavoz también ha censurado el "retraso" en la renovación del contrato de limpieza y ha considerado "una auténtica vergüenza" que el Gobierno municipal "haya tardado tres años y medio en sacar adelante los pliegos mientras la limpieza continúa siendo uno de los principales problemas denunciados en los barrios".

MOCIÓN DE EDUCACIÓN

La segunda moción presentada por el PSOE, centrada en la defensa de la educación pública andaluza, también ha sido aprobada por unanimidad del Pleno. Durante el debate, la concejal socialista Tania González ha criticado las consecuencias que están teniendo en Huelva las políticas educativas del Gobierno de Juanma Moreno.

González ha señalado que desde la llegada del PP a la Junta "se han suprimido cerca de 3.000 unidades públicas en Andalucía, 292 en la provincia de Huelva y 21 en la capital". "La bajada de la natalidad no puede ser una excusa para reducir la oferta pública, sino una oportunidad para mejorar la atención al alumnado", ha defendido.

La edil socialista también ha puesto el foco en la "falta" de plazas presenciales de Formación Profesional y en las "carencias que siguen encontrando las familias del alumnado con necesidades educativas especiales". González ha advertido que "muchos jóvenes que no consiguen plaza en la FP pública se ven obligados a recurrir a centros privados si sus familias pueden asumir entre 300 y 400 euros mensuales, mientras otros terminan optando por estudios distintos a los que querían cursar".

González ha sido "especialmente contundente" con "la falta de bioclimatización y las deficiencias en las infraestructuras educativas de Huelva". "Esta semana hemos pasado y estamos pasando un auténtico infierno en los centros. No se puede dar clase a más de 35 grados dentro de un aula", ha criticado desde su propia experiencia como docente.

Además, ha respondido al PP por poner como ejemplo la reforma del IES La Rábida, un centro recién reformado que tiene zonas valladas por problemas en las cornisas. Los socialistas han reclamado, por ello, "una planificación transparente de las necesidades de los centros, con presupuesto y calendario de actuaciones, y que los acuerdos respaldados por toda la Corporación municipal se traduzcan en medidas efectivas por parte de la Junta de Andalucía".