El PSOE de Huelva critica el "déficit" de profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales

La secretaria de Educación de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Irene Montiel. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Irene Montiel, ha criticado el "caos educativo" que, a su jucio, sufre la provincia, especialmente en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, y ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "refuerce las plantillas" y dé una respuesta "inmediata" a las familias que, curso tras curso, "siguen sin contar con los recursos necesarios para garantizar una educación inclusiva y en igualdad de condiciones".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Montiel ha criticado que "al Partido Popular se le llena la boca hablando de inversiones, recursos y educación inclusiva", pero "la realidad en los centros educativos de Huelva es muy diferente", ya que "faltan profesionales, las plantillas son insuficientes y quienes están trabajando se encuentran desbordados".

Una situación que, según ha señalado, "afecta especialmente al alumnado más vulnerable y a unas familias que viven con preocupación e incertidumbre el comienzo de cada curso escolar".

Como ejemplo de esta situación, ha señalado el IES Francisco García de Moguer, donde 41 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales cuentan "únicamente con dos profesionales, uno de ellos a media jornada y el otro compartido con otro centro". Ante esto, la socialista se ha pregutado que "cómo puede un equipo directivo organizar la atención que necesitan 41 menores con unos recursos tan limitados".

"No hablamos de números en una hoja de excel, hablamos de niños y niñas que necesitan una atención especializada y de familias que tienen derecho a recibir una respuesta", ha remarcado.

La responsable socialista, también, ha hecho hincapié en el IES Pintor Pedro Gómez, en Huelva capital, donde el transporte adaptado ha llegado "una vez iniciado el curso escolar". Además, ha criticado las "dificultades" para "garantizar la atención especializada en el centro, donde una profesional de audición y lenguaje atiende durante apenas cuatro horas semanales al alumnado de un aula específica, después de que las reclamaciones de las familias y del Consejo Escolar consiguieran ampliar una hora la atención inicialmente prevista".

"Detrás de cada cifra hay realidades muy distintas y necesidades concretas que no están siendo atendidas como merecen. Hablamos de menores con parálisis cerebral, de alumnado que se comunica mediante lengua de signos o dispositivos electrónicos y de niños y niñas con necesidades diferentes que requieren una atención individualizada", ha aseverado.

En este sentido, ha advertido de que los equipos directivos están haciendo "auténticos malabares" para distribuir los recursos disponibles, mientras las familias "se ven obligadas a reclamar una y otra vez una solución a la Administración autonómica". "La educación inclusiva no puede quedarse en un discurso. Hay que garantizarla con profesionales suficientes, con planificación y con recursos reales".

Por ello, ha exigido a la Junta de Andalucía y a Moreno "transparencia" sobre "la situación real" de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales en la provincia. En concreto, reclama información sobre el número de profesionales disponibles, las plazas vacantes, las necesidades pendientes de cubrir, el alumnado atendido por cada especialista y las horas de atención que recibe semanalmente.

Así, ha preguntado "cuántos profesionales hay y cuántos hacen falta, cuántas vacantes siguen sin cubrirse y qué planificación tiene la Junta para responder a las necesidades de cada centro". "No basta con anunciar contrataciones o presumir de presupuesto; hay que demostrar que los recursos llegan a las aulas y que sirven para atender adecuadamente al alumnado".

Montiel ha insistido en que esta problemática "se repite cada año" y que los centros y las familias "conocen perfectamente sus necesidades, sin que la Administración autonómica haya dado una respuesta suficiente". "Todos los cursos nos encontramos con los mismos problemas: empiezan las clases y faltan profesionales, los recursos no llegan a tiempo y las familias no saben si sus hijos e hijas van a recibir la atención que necesitan".

Por último, la secretaria de Educación del PSOE de Huelva ha reclamado a Moreno y a la consejera de Desarrollo Educativo que actúen de "inmediato" y "refuercen las plantillas con más profesionales de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, orientación educativa y técnicos de integración social".

"Huelva necesita más profesionales, no más propaganda. No podemos permitir que el alumnado con necesidades educativas especiales siga esperando mientras las familias se desesperan y los centros intentan resolver con recursos insuficientes una situación que corresponde solucionar a la Junta de Andalucía. Las soluciones tienen que llegar ya", ha apostillado.