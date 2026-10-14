El PSOE de Huelva destaca las ayudas directas del Gobierno a los agricultores y ganaderos afectados por las borrascas

La diputada nacional del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha valorado el nuevo abono de 8,8 millones de euros realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para ayudar a agricultores y ganaderos afectados por las borrascas de principios de año, "unas ayudas destinadas a compensar los daños que no han sido cubiertos por las pólizas de los seguros agrarios".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Faneca ha destacado que este segundo pago, de algo más de 8,8 millones de euros para 934 titulares de explotaciones agrarias, "eleva a más de 13,6 millones de euros el importe total abonado hasta ahora en esta línea de apoyo, con 1.808 beneficiarios". "Estamos hablando de recursos que llegan directamente a quienes han sufrido las consecuencias de los temporales y necesitan respaldo para afrontar las pérdidas y mantener la actividad de sus explotaciones".

La diputada socialista ha subrayado que estas ayudas, aprobadas por el Gobierno de España a través del Real Decreto-ley 5/2026, "permiten compensar una parte de los daños que quedan fuera de las indemnizaciones de los seguros debido a las franquicias y otras condiciones de las pólizas contratadas".

"Cuando el campo atraviesa dificultades por fenómenos meteorológicos adversos, las administraciones deben estar al lado de quienes producen nuestros alimentos, sostienen el empleo y contribuyen a la economía de nuestros pueblos. El Gobierno está poniendo en marcha medidas concretas para que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente a estas situaciones", ha subrayado.

La diputada nacional ha recordado, además, que esta línea de ayudas continúa abierta a la incorporación de nuevos beneficiarios. El Ministerio publicará una tercera y última relación a medida que concluyan las peritaciones pendientes y se disponga de las actas de tasación definitivas, por lo que los pagos continuarán en las próximas semanas.

Asimismo, ha puesto en valor el refuerzo del apoyo público al seguro agrario. A finales de marzo, el Ministerio abonó 24 millones de euros, a través de Agroseguro, para complementar las subvenciones de algo más de 21.000 pólizas, con el objetivo de elevar la ayuda al coste del seguro hasta el máximo del 70 % permitido por la normativa comunitaria.

También, ha incidido en que la combinación de ayudas directas y respaldo a la contratación de seguros constituye una "herramienta fundamental" para "proteger las explotaciones frente a los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos". "Las borrascas han provocado importantes daños y han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchas explotaciones. Por eso es importante que las ayudas lleguen, que se tramiten los expedientes pendientes y que ningún agricultor o ganadero que cumpla los requisitos se quede sin la respuesta prevista".