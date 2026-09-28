El PSOE de Huelva destaca los "millones" del Gobierno para erradicar asentamientos "sin respuesta de los municipios"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha señalado este lunes sobre el incendio mortal registrado el pasado sábado en el asentamiento chabolista del polígono San Jorge de Palos de la Frontera asegurando que "desgraciadamente no es un caso aislado", al tiempo que ha subrayado las partidas destinadas por el Gobierno de España dentro de los Marcos de Doñana par dar soluciones habitacionales en esta materia frente a la "inacción" de los consistorios del PP.

A preguntas de los periodistas, el dirigente socialista ha lamentado que "ya se ha visto más casos en más puntos de la provincia" y que "desgraciadamente" siguen "sin tener las respuestas de los municipios afectados donde se producen esos casos".

En este sentido, Baluffo ha remarcado que el Gobierno de España "está interviniendo directamente sobre estos asuntos de manera activa, con millones de euros destinados a los municipios con estos problemas de asentamientos para que se construyan soluciones habitacionales para estas personas". Sin embargo, ha criticado que "no todos los ayuntamientos de esta provincia están haciendo lo que deben".

"Coinciden todos en una cosa, los que no están haciendo nada: todos están gobernados por el Partido Popular", ha aseverado el secretario de Organización del PSOE de Huelva, quien ha exigido a la formación 'popular' "que se pongan a trabajar sus alcaldes de una vez por todas".

Asimismo, Baluffo ha puesto el foco en la situación de los afectados, señalando que "cuando tienen problemas los inmigrantes, también están teniendo problemas personas que están viviendo en sus pueblos, que están trabajando en sus pueblos y que están sacando adelante la economía de sus pueblos".

Por todo ello, el socialista ha reclamado "una atención justa y digna" para estas personas y que se aborden cuestiones de "primer orden" como es la vivienda. "Una Administración, en este caso el Gobierno de España, está trabajando activamente y subvencionando con muchos millones de euros que le llegan a esos ayuntamientos para soluciones habitacionales y, desgraciadamente, muchos ayuntamientos no lo están haciendo", ha concluido.