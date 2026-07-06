El PSOE de Huelva destaca el objetivo del Gobierno de "convertir la vivienda en el quinto pilar del bienestar"

El diputado nacional por el PSOE de Huelva, Gabriel Cruz. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PSOE de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado este viernes la determinación "clara" del Gobierno de España de "convertir y consolidar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar", ya que es "el principal problema social" del país.

Así, en rueda de prensa, Cruz ha señalado que los diagnósticos "están hechos" y reflejan "un parque público excesivamente menguado; unos precios de la vivienda que son desorbitados, que es imposible tanto en compraventa como en alquiler cumplir con la máxima de que no superen el 30% de los recursos medios de la familia; una penetración de los pisos turísticos que está condicionando el mercado de alquiler de vivienda", en definitiva, "un mercado que es incapaz de regular la vivienda como derecho simplemente porque el mercado trata la vivienda como una mercancía".

De ahí que el Gobierno "no haya parado de adoptar medidas en aras a conseguir incrementar el parque público" y para "dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución".

"Y para ello utiliza todas las competencias que tiene, sabiendo que es fundamental el principio de cooperación con las demás instituciones, porque la vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y el Estado puede ofrecer instrumentos que permitan facilitar sobre todo para aquellos que tienen más problemas, jóvenes, que no se pueden emancipar o clases más desfavorecidas. Aunque son muchas familias de clases medias, las que ven imposible acceder a un arrendamiento o a un piso en propiedad, a una compraventa", ha abundado.

Así, tras la aprobación de la ley de vivienda y el plan estatal, Cruz ha sostenido que el Gobierno "mantiene el compromiso de multiplicar por ocho el presupuesto del Ministerio de Vivienda en relación a la etapa del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy".

Además, ha explicado que este plan de vivienda contempla una inversión de "7.000 millones de euros, 60%, a cargo del Estado, 40%, a cargo de las comunidades autónomas", para "incrementar el parque público residencial, para rehabilitación, para eficiencia energética, para proteger y garantizar la vivienda asequible, para la transparencia en las adjudicaciones, se pretende llegar a un millón y medio de personas y, sobre todo, para proteger indefinidamente la vivienda pública".

Por otra parte, el socialista ha insistido en que con el Gobierno progresista se han destinado de los fondos europeos "4.000 millones a vivienda, también 8.000 millones en políticas públicas de vivienda, más que con Mariano Rajoy". "Además, Casa 47 ha movilizado más de 20.000 viviendas, y ha recuperado las 40.000 viviendas de la SAB"

"Insisto, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero el Gobierno de España no escurre el bulto, no mira hacia otro lado, sino que pone en marcha todas las medidas que es capaz de poner para ofrecer esos instrumentos y también para posibilitar que la vivienda se convierta en lo que es un derecho", ha subrayado.

En este sentido, el socialista ha señalado que "no se puede fiar al mercado la solución del problema residencial habitacional en España", porque este "negocia mercancías" y "la vivienda es un derecho". "Esa es la diferencia".

Por contra, el diputado nacional ha remarcado que la Junta, en materia de vivienda, "se ha caracterizado por su mala sensibilidad" porque "torpedeó la ayuda a la alquile, el bono de alquiler joven; no invirtió absolutamente nada en vivienda protegida, hasta el punto de que el presidente de la Junta de Andalucía iba a inaugurar promociones de vivienda protegida financiadas íntegramente en un 60-40 por el Estado y los municipios".

Además, tras el acuerdo de Gobierno con Vox, "el horizonte es mucho más negro" porque lo que plantean en materia de vivienda "recuerda mucho a lo que ocurrió a principio de los 2000, es decir, liberalización de suelo, construcción indiscriminada, pero no se habla nada de acomodar los precios a las capacidades reales de la familia". Y para eso tienen que intervenir los gobiernos. Y es lo que está haciendo el Gobierno de España, proponiendo esas medidas".

Además, ha acusado a la Junta de "negarse a aplicar la ley de vivienda o declarar las zonas tensionadas, que allí donde se está aplicando está obteniendo un notable resultado con reducción en los precios del alquiler".

Al respecto, el socialista ha insistido en que la vivienda protegida en Andalucía consiste en "incrementar el módulo metro cuadrado de la vivienda protegida, de manera que una vivienda de promoción oficial puede salir entre 200.000 y 350.000 euros". "Es imposible para los salarios medios de las familias andaluzas, ni en compraventa ni en alquiler".

VIVIENDA EN HUELVA

Por otro lado, el también concejal del Ayuntamiento de Huelva, ha criticado que la alcaldesa, Pilar Miranda, hablara de "una política de vivienda muy potente con la concesión de 7.000 licencias". "Las licencias no son políticas de vivienda, son actos administrativos reglados".

Al respecto, ha acusado al Ayuntamiento de "no construir ni una vivienda de promoción pública o de no rehabilitar las viviendas públicas municipales", porque los vecinos de Pérez Cubillas "llevan tres años esperando que la alcaldesa dé solución a la rehabilitación de sus viviendas que se han tenido que vivir fuera del barrio".

"Esto es lo que nos trae la derecha y sin embargo la vivienda se convierte en uno de los elementos esenciales para abordar por parte de cualquier gobierno responsable, sensible y, sobre todo, no podemos tener a tantas y tantas familias, tantos y tantos jóvenes pendientes de algo a lo que no le den solución", ha concluido.