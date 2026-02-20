PSOE de Huelva exige Miranda reabrir los plenos al público y "acabar con una situación anómala e injustificada"

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta para su debate en el Pleno ordinario del próximo 27 de febrero con el objetivo de que el equipo de gobierno del PP aclare, "de una vez por todas", cuándo va a poner en marcha las soluciones que aseguró tener preparadas para "recuperar la asistencia de público a las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Huelva".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas han señalado que se trata de una cuestión "que afecta directamente a la transparencia institucional, a la participación ciudadana y al normal funcionamiento democrático" del principal órgano de debate y decisión política de la ciudad.

Por ello, el PSOE de Huelva ha remarcado que el Reglamento Orgánico Municipal establece de forma expresa, en su artículo 74, que las sesiones plenarias son públicas, salvo en aquellos supuestos muy concretos en los que puedan verse afectados derechos fundamentales. Sin embargo, "el último Pleno con presencia de vecinos y vecinas se celebró en febrero de 2020, antes de que la pandemia obligara a adoptar restricciones sanitarias plenamente justificadas en aquel momento".

Desde el 5 de julio de 2023, tras la declaración oficial del fin de la crisis sanitaria, "no existe ninguna medida extraordinaria en vigor que impida la asistencia de público". A pesar de ello, el Salón de Plenos "continúa cerrado a la ciudadanía, prolongando una situación que el Grupo Socialista considera injustificable".

El PSOE ha subrayado que este asunto se ha planteado en "reiteradas ocasiones" durante la presente legislatura. En abril de 2024, el equipo de Gobierno "reconocía la existencia del problema y expresaba su intención de resolverlo a la mayor brevedad". Posteriormente, en el pleno de noviembre de 2025, la concejal responsable de este asunto afirmaba que "había distintas alternativas sobre la mesa, pendientes únicamente de su viabilidad técnica, y se comprometía a que en 2026 pudiera recuperarse la asistencia de público, señalando además que ese era el deseo del Gobierno municipal".

Tres meses después, los socialistas han asegurado que "no se ha informado de ninguna actuación concreta ni se ha fijado un calendario para hacer efectiva la reapertura".

Además, el PSOE ha señalado que "no consta que en ningún otro Ayuntamiento de España se esté impidiendo actualmente la asistencia de público a las sesiones plenarias por motivos similares", lo que convierte a Huelva "en una excepción insólita y en una auténtica anomalía democrática en el conjunto del país".

Los socialistas han advertido de que "mantener esta situación sitúa al Ayuntamiento fuera de la normalidad institucional que ya se ha recuperado en el resto de municipios" y han exigido "una rectificación inmediata por parte del equipo de Gobierno".

Asimismo, los socialistas han lamentado que la alcaldesa, Pilar Miranda, "haya optado por levantar un muro entre el Gobierno municipal y la ciudadanía en lugar de someterse a la transparencia que marca la ley y que se practica con normalidad en cualquier ayuntamiento verdaderamente abierto".

Desde el PSOE consideran que mantener los Plenos sin público "no responde a impedimentos técnicos reales", sino "a una decisión política premeditada para evitar el control directo de los vecinos y vecinas".

"La alcaldesa está gobernando de espaldas a la ciudad, encadenando excusas que ya carecen de credibilidad, deteriorando la imagen institucional del Ayuntamiento y limitando la participación ciudadana", han enfatizado.

Así, el PSOE de Huelva sostiene que la ciudadanía "tiene derecho a presenciar de forma directa los debates y votaciones que afectan a su día a día y que la apertura de los plenos no puede seguir aplazándose indefinidamente".