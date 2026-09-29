El PSOE de Huelva reclama "más recursos" para la salud mental en el centro de salud de La Palma del Condado

El secretario de Sanidad de la Ejecutiva provincial, Rogelio Pinto. - PSOE DE HUELVA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Huelva ha reclamado este martes al Gobierno de la Junta de Andalucía un "refuerzo urgente" de los recursos de salud mental en el centro de La Palma del Condado, que presta cobertura a una población de 71.372 personas de nueve municipios del Condado.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el secretario de Sanidad de la Ejecutiva provincial, Rogelio Pinto, ha puesto el foco en la situación de este dispositivo, que atiende a vecinos y vecinas de La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, Rociana del Condado, Escacena del Campo, Manzanilla, Paterna del Campo, Villalba del Alcor y Villarrasa.

"Estamos hablando de 71.372 personas que dependen de un mismo centro para la salud mental. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene que garantizar que ese dispositivo cuenta con los profesionales y los recursos necesarios para responder a las necesidades de toda la comarca", ha señalado.

Pinto ha advertido de que "la demanda de atención en salud mental ha aumentado en los últimos años, pero los recursos no han crecido al mismo ritmo", lo que genera, a su juicio, "una mayor presión sobre los profesionales y dificultades para que las personas puedan acceder a una atención especializada en un tiempo adecuado".

"En salud mental no podemos normalizar las esperas de meses. Detrás de cada lista de espera hay una persona que necesita atención, seguimiento y tratamiento, y detrás de esa persona hay también una familia que necesita respuestas", ha manifestado.

El dirigente socialista ha reclamado a Moreno que "facilite datos actualizados sobre la plantilla del centro de salud de La Palma, para esta materia, las plazas cubiertas y vacantes y los tiempos de espera para acceder a una primera consulta". "Queremos saber cuántos psiquiatras, psicólogos clínicos, profesionales de Enfermería y trabajadores sociales están atendiendo actualmente a estas 71.372 personas y cuánto tiene que esperar un vecino o una vecina del Condado para ser atendido", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que la ubicación del centro en La Palma del Condado convierte a este municipio en "un punto de referencia" para toda la comarca, por lo que "cualquier déficit de recursos tiene una repercusión directa sobre los nueve municipios a los que presta cobertura". "Una persona que vive en Almonte, Villarrasa, Paterna, Manzanilla o cualquiera de los municipios del Condado tiene exactamente el mismo derecho a recibir una atención de salud mental de calidad que cualquier otro andaluz", ha afirmado.

Asimismo, Rogelio Pinto ha exigido al Gobierno de Moreno que refuerce de "manera inmediata" el centro de salud de La Palma, cubra las plazas vacantes, incremente los profesionales y "reduzca las listas de espera". "No pedimos privilegios para el Condado. Pedimos igualdad y recursos suficientes".

Finalmente, el socialista ha señalado que "la salud mental no puede seguir siendo la hermana pobre de la sanidad pública" y ha reclamado a la Junta que "deje de mirar hacia otro lado y actúe ante una realidad que afecta cada día a más personas"."71.372 personas necesitan una respuesta. La salud mental no puede seguir esperando".