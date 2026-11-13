PSOE de Huelva reivindica la educación pública como "ascensor social" y critica la "asfixia de las universidades"

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, junto al rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha reivindicado este viernes desde la Universidad de Huelva el papel de la universidad pública como "el mayor ascensor social y una herramienta imprescindible para garantizar que cualquier joven, independientemente de su origen o de los recursos económicos de su familia, pueda construir el futuro que sueña".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la dirigente socialista ha defendido que la universidad pública "representa, mejor que nunca, el proyecto de progreso del Partido Socialista", porque es "el espacio donde se igualan las oportunidades y donde miles de jóvenes pueden desarrollar su proyecto de vida sin que su situación económica determine hasta dónde pueden llegar", por ello, ha criticado que el PP "está asfixiando a la universidad pública mientras abre las puertas a las privadas".

María Márquez ha advertido de que el debate sobre el futuro de la universidad pública pone de manifiesto "dos modelos completamente diferentes de entender la educación y la sociedad, especialmente en un momento en el que se están debatiendo los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027".

"Por un lado, está el modelo socialista, que defiende una universidad pública fuerte, accesible y con recursos suficientes para garantizar la igualdad de oportunidades. Y, por otro, el modelo del Partido Popular, que de la mano de la extrema derecha está metiendo las tijeras a la universidad pública, asfixiando económicamente a instituciones como la Universidad de Huelva mientras facilita la expansión de las universidades privadas", ha aseverado.

La dirigente socialista ha criticado que Andalucía haya pasado de contar con una universidad privada a tener cinco en apenas dos años, una evolución que, a su juicio, "evidencia cuáles son las prioridades del Gobierno andaluz". "Mientras las universidades públicas reclaman una financiación suficiente para desarrollar su labor docente e investigadora, el PP apuesta por ampliar el espacio de la educación privada. Esa es la diferencia entre quienes entendemos la educación como un derecho y quienes la convierten en un negocio", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que "el futuro de un joven no puede depender de la cuenta corriente de sus padres, del código postal en el que haya nacido o de la posibilidad de pagar una matrícula en una universidad privada". "El talento está repartido por toda la sociedad y nuestra obligación es garantizar que las oportunidades también lo estén".

UN LLAMAMIENTO A LA JUVENTUD DE HUELVA

Finalmente, María Márquez ha subrayado que el PSOE ha situado a los jóvenes en el centro del inicio de campaña porque considera "fundamental" su participación en las decisiones que "afectan a su futuro".

"El próximo 29 de noviembre se decide también qué modelo de universidad queremos, qué oportunidades van a tener nuestros jóvenes y qué país queremos construir. Por eso hemos venido aquí, a la Universidad de Huelva, para hablar de futuro, de igualdad y de progreso", ha remarcado.

La vicesecretaria general del PSOE-A ha concluido apelando a la implicación de la juventud onubense en el debate público. "Queremos que los jóvenes participen, que se informen, que se impliquen y que sean protagonistas de su propio futuro. Porque la universidad pública no es solo un lugar donde se obtiene un título: es donde nacen los sueños, se construyen oportunidades y se transforma la sociedad", ha manifestado.

"Defender la universidad pública es defender que ningún joven tenga que renunciar a sus sueños por no tener dinero. Es defender la igualdad de oportunidades y el futuro de Huelva, de Andalucía y de España", ha concluido.