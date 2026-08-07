PSOE lamenta los "más de 2.500 onubenses" en lista de espera en dependencia por la "mala gestión" de la Junta

La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador ha lamentado este viernes que la provincia de Huelva "está pagando el precio de la mala gestión de Juanma Moreno en Dependencia mientras el Gobierno de España realiza la mayor inversión de la historia". En este sentido, ha alertado de que "más de 2.500 onubenses siguen esperando una prestación o recurso de dependencia".

Así, en una nota, Rosa Tirador ha señalado que Andalucía presenta "los peores indicadores" en la atención a las personas dependientes, "situándose a la cabeza de España en listas de espera para acceder, entre otros recursos, a centros de día".

"Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez está blindando el sistema de dependencia con la mayor inversión de la democracia, la Junta de Andalucía no está convirtiendo esos recursos en más plazas, menos esperas y una mejor atención para quienes más lo necesitan", ha afirmado.

La diputada socialista ha puesto el foco en "la realidad" de la provincia de Huelva, donde "durante 2025 fallecieron 308 personas sin haber recibido la prestación de dependencia que les reconocía la ley". Asimismo, ha subrayado que hay más de 2.500 personas esperando el reconocimiento de la Ley de Dependencia, "una situación que evidencia el abandono de los servicios públicos esenciales por parte del PP en el Gobierno andaluz", ha dicho.

En este sentido, ha criticado la actitud del PP durante la tramitación de la reforma de la Ley de Dependencia impulsada por el Gobierno de España, "donde la derecha votó, junto a Vox, en contra de una modificación de la ley que garantiza que el Gobierno de España aporte el 50% de la financiación del sistema de dependencia, una reivindicación histórica que beneficia a todas las comunidades autónomas y, especialmente, a miles de familias andaluzas y onubenses".

La diputada socialista ha lamentado que el Gobierno andaluz "prefiera usar la dependencia como herramienta de confrontación política" en lugar de "traducir esa inversión en más plazas y menor tiempo de espera".

No obstante, ha reseñado que, "pese a ese voto en contra", la reforma seguirá adelante "gracias al respaldo del resto de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados", consolidando así "un mayor compromiso económico del Estado con la atención a la dependencia".

Rosa Tirador ha aseverado que "el Gobierno de Moreno está deteriorando los servicios públicos esenciales y la dependencia es uno de los ejemplos más dolorosos, ya que detrás de cada cifra hay una persona y una familia en Huelva que lleva meses, incluso años, esperando una respuesta que nunca llega".

Por eso, ha advertido que desde el PSOE "no permanecerán callados" y seguirán exigiendo a la Junta de Andalucía "un refuerzo urgente de los recursos humanos, materiales y económicos destinados al sistema de dependencia para acabar con unos retrasos inadmisibles".

"No podemos normalizar que las personas mueran esperando un derecho. Huelva merece una dependencia digna, eficaz y con prestaciones en tiempo y forma. Moreno debe asumir su responsabilidad y poner fin a una gestión que está dejando atrás a miles de familias", ha concluido.