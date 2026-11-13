PSOE rechaza los presupuestos de Huelva por "subida de impuestos, millones fantasma y olvidarse de barrios"

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HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha rechazado este viernes los presupuestos municipales de 2027, aprobados únicamente con los votos favorables del equipo de Gobierno del PP, por "mantener las subidas de impuestos, incluir más de 14 millones de euros en partidas no disponibles y volver a olvidarse de las inversiones que necesitan los barrios de la ciudad".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la portavoz socialista, María Teresa Flores, ha defendido durante el pleno la enmienda a la totalidad presentada por su grupo y ha solicitado la retirada y reelaboración de unas cuentas de más de 217 millones de euros que, a su juicio, constituyen "una nueva demostración de la incapacidad de gestión del equipo de Gobierno de Pilar Miranda".

Flores ha criticado que el presupuesto mantiene "la subida del 15% del IBI, la eliminación de bonificaciones fiscales y el incremento de otros impuestos y tasas municipales", pese a que en septiembre de 2025 el Pleno aprobó por mayoría absoluta una moción socialista para "revertir estas medidas".

"Señora Miranda, llegó usted a la Alcaldía prometiendo que iba a bajar los impuestos a los onubenses y tres años y medio después ha hecho exactamente lo contrario. Ha obviado deliberadamente la voluntad de este Pleno y sigue sin cumplir un acuerdo aprobado por la mayoría", ha reprochado.

La portavoz del PSOE ha recordado que la recaudación de los principales impuestos municipales y la facturación de Aguas de Huelva han aumentado en 15,5 millones de euros respecto a 2023, "sin que ese esfuerzo económico adicional se haya traducido en mejoras de los servicios públicos".

Flores ha cuestionado que el PP justifique "la imposibilidad de reducir impuestos por el plan de ajuste municipal". Ha recordado que fue el actual Gobierno quien solicitó en septiembre de 2023 acogerse al Fondo de Ordenación y ha defendido que existen medidas fiscales, como las bonificaciones, para "aliviar la carga económica de los ciudadanos".

"Dejen ustedes de meterle la mano en el bolsillo a los onubenses, porque ustedes están muy contentos, pero los que tenemos que pagar cada año más impuestos no lo estamos tanto", ha afirmado.

"SIETE DE CADA DIEZ EUROS DE INVERSIÓN NO ESTÁN DISPONIBLES"

El segundo motivo del rechazo socialista es "la inclusión de más de 14 millones de euros en créditos no disponibles, de los que casi diez millones corresponden a inversiones". Flores ha advertido de que el 70% de las inversiones anunciadas para 2027 "no tiene garantizada su financiación".

Entre las actuaciones afectadas ha citado las pistas deportivas de Pescadería, la reforma del Diego Lobato, un millón de euros para asfaltado, otro millón para obras diversas, la avenida Italia y el Parque del Ferrocarril, la plaza Quintero Báez, la ampliación del recinto ferial, la rehabilitación de viviendas municipales y el Cabezo de San Pedro.

La portavoz ha contrapuesto estos anuncios a los bajos niveles de ejecución presupuestaria del Gobierno municipal. "En 2025 solo se ejecutó el 22,5 % de las inversiones previstas y, a 28 de octubre de 2026, el porcentaje se situaba en el 18,3 %", ha señalado.

Flores ha reprochado al PP que presuma de aprobar los presupuestos antes del inicio del ejercicio cuando "después no es capaz de ejecutar las inversiones comprometidas ni de poner en marcha contratos esenciales como el de limpieza".

"Suban ustedes las expectativas que quieran, vendan el humo y la propaganda que quieran, pero la realidad es la que reflejan los informes que acompañan a estos presupuestos. Anuncian inversiones que después no ejecutan porque están sujetas a una financiación que no existe", ha enfatizado la portavoz socialista.

"Una cosa es anunciar inversiones, señora Miranda, y otra muy distinta es ejecutarlas. De cada diez euros que ustedes anuncian para inversiones en 2027, siete no están disponibles", ha señalado.

Asimismo, ha criticado que el presupuesto contempla 2,6 millones de euros "no disponibles" para la recogida de residuos urbanos, mientras la tramitación del nuevo contrato de limpieza "continúa suspendida y acumula dos años de retraso". "Van a completar una legislatura sin ser capaces de solucionar uno de los principales problemas de esta ciudad, que es la limpieza", ha criticado.

"SIN UN VERDADERO PLAN DE INVERSIONES PARA LOS BARRIOS"

El tercer motivo del rechazo socialista es "la ausencia de un plan de obras y mejoras para las barriadas de Huelva, con financiación garantizada, plazos de ejecución y participación de las asociaciones vecinales".

Flores ha criticado que, después de tres años y medio de gobierno, "siguen sin aparecer partidas para numerosas actuaciones anunciadas por Pilar Miranda". Entre ellas ha destacado las dotaciones públicas del Ensanche Sur, el nuevo albergue municipal para personas sin hogar, la piscina pública de uso recreativo y la transformación del antiguo colegio Doñana, en La Orden, en viviendas de alquiler para jóvenes.

La portavoz ha recordado también "la devolución de 1,5 millones de euros destinados al proyecto del albergue" y ha criticado que el Gobierno municipal "siga anunciando actuaciones sin garantizar su ejecución".