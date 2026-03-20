PSOE-A "respeta" la manifestación de víctimas del accidente de Adamuz y no ve "novedad" en la investigación de Fiscalía

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en Huelva. - PSOE

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha subrayado este viernes que los socialistas andaluces respetan "profundamente" a las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas, así como ha señalado que no hay "novedad ni noticia nueva" en la decisión de la Fiscalía Europea de abrir una investigación por posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea próximo a dicho municipio cordobés en el que se produjo el siniestro.

En una atención a medios en Huelva, la también portavoz parlamentaria del PSOE-A se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la manifestación que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado para este viernes por la tarde en Huelva, así como sobre dicha investigación de la Fiscalía Europea.

María Márquez ha subrayado que, "desde el primer día", los socialistas "respetan profundamente a las víctimas del accidente", que "ha golpeado de manera tan dramática y dura a la provincia de Huelva especialmente", al ser de la que era originaria más de la mitad de los fallecidos.

"Lo hemos dicho desde el primer momento: estamos al lado de las víctimas, respetamos lo que han pedido en todo momento", ha declarado la portavoz socialista, quien ha apuntado además que cada socialista, "a título personal, individual", puede secundar dicha manifestación de este viernes si así lo considera.

Y, en relación a la investigación de la Fiscalía Europea, María Márquez se ha remitido a lo ya dicho por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha defendido que "el Gobierno de España ha puesto luz y taquígrafos pidiendo que se sepa la verdad".

Ha señalado que "parece que hoy es una noticia de actualidad" la apertura de dicha investigación cuando "no lo es", puesto que "ya se viene haciendo desde que se produjo el accidente", ya que "es un proceso que se sigue siempre que hay una investigación sobre fondos europeos", ha indicado.

"Por tanto, no hay novedad ni noticia nueva respecto a este asunto", ha sentenciado María Márquez antes de incidir en defender que "el Gobierno de España está colaborando y trabajando sin parar precisamente para que se sepa la verdad".

Dicho esto, ha llamado la atención acerca de que el Gobierno andaluz haya acordado personarse en la causa judicial abierta en torno a dicho siniestro mientras que, por el contrario, el PP-A votó este jueves en contra de una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista defendió en la comisión de Sanidad del Parlamento andaluz para que la Junta actuara de la misma manera en los procedimientos judiciales que pudieran abrirse en torno al caso de la "negligencia" del programa de cribado del cáncer de mama de la sanidad andaluza, por la que "hay mujeres en Andalucía que han desarrollado un cáncer que se podía haber cogido a tiempo".

María Márquez ha remarcado que desde el PSOE-A quieren que desde la Junta se trata por "igual" a las víctimas del accidente de Adamuz y a la de dicha "negligencia" del programa de cribado del cáncer de mama, y quieren "verdad y dignidad para todas las víctimas".

Al hilo, la vicesectraria general del PSOE-A ha valorado el anuncio que este pasado jueves realizó la vicepresidenta primera del Gobierno y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, acerca de una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral.

La representante del PSOE-A ha subrayado que con dicha iniciativa desde el Gobierno cumplen "la palabra" dada "a los familiares de las víctimas del accidente" de Adamuz.