El PSOE traslada el "no a la guerra" al Pleno del Ayuntamiento de Huelva y pide la declaración de 'Municipio por la paz'

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva llevará el "no a la guerra" al pleno de este viernes, mediante una moción con la que pretende que el Consistorio se posicione "con claridad en defensa de la paz, del derecho internacional y de la protección de la ciudadanía frente a las consecuencias económicas de la escalada bélica", por lo que pide que la capital sea declarada 'Municipio por la paz'.

La moción defiende la posición de España "a favor de la diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional como únicas vías para resolver los conflictos". Entre los acuerdos que se plantean al pleno, el PSOE propone "condenar todas las formas de guerra y de ataques" contra la población civil, declarar a Huelva como 'Municipio por la Paz', "respaldar" la posición de España "en defensa de la diplomacia y el derecho internacional" y apoyar "todas las iniciativas internacionales" dirigidas a la desescalada del conflicto.

Asimismo, la moción solicita que el Ayuntamiento exprese su apoyo a las medidas impulsadas por el Gobierno de España para "proteger a la ciudadanía frente al encarecimiento de la energía y del coste de vida", ha indicado la formación en una nota.

El PSOE considera que, en un momento de tensión internacional como el actual, "es más necesario que nunca que las instituciones locales muestren con claridad su compromiso en defensa de la paz, del derecho internacional y de la protección de la ciudadanía". "No podemos mirar hacia otro lado ante una guerra ilegal, absurda y cruel", han indicado.

La iniciativa subraya que la reciente escalada militar en Oriente Próximo ha abierto un escenario de "extraordinaria gravedad" que "no solo amenaza la estabilidad internacional, sino que está teniendo ya consecuencias directas en la economía y en el coste de vida". "La guerra nunca resuelve los problemas, pero sí provoca subida de los precios, inestabilidad económica y más dificultades para los trabajadores, los autónomos y las familias", han indicado.

Por ello, los socialistas critican la "actitud ambigua y poco contundente del PP, volviendo a situarse en una posición de silencio calculado y evitando pronunciarse con claridad ante una guerra que está teniendo unas terribles consecuencias humanitarias y económicas".

A juicio del PSOE, "cuando lo que está en juego es la seguridad internacional y el bolsillo de las familias, no caben medias tintas ni equidistancias: o se está con la paz y con la protección de la ciudadanía, o se opta por una actitud irresponsable", porque considera que "callar ante una guerra injusta es una forma de complicidad política que demuestra, una vez más, la falta de valentía del Partido Popular cuando lo que está en juego es la defensa de la paz y la protección de las familias".

Así, el PSOE ha advertido que esta guerra "no es algo lejano" para los ciudadanos de Huelva, sino "una realidad que ya están pagando los onubenses en su día a día". La subida del precio del combustible y de la energía "está afectando directamente a trabajadores, autónomos y familias de la capital, encareciendo la cesta de la compra y dificultando llegar a fin de mes". Por ello, consideran que la alcaldesa, Pilar Miranda, "no puede permanecer al margen y debería preocuparse y posicionarse con claridad".

ESCUDO SOCIAL DEL GOBIERNO

La moción también valora el "mayor escudo social aprobado nunca", dotado con 5.000 millones de euros en ayudas directas a los sectores afectados con exenciones fiscales. "Políticas valientes para proteger a 20 millones de hogares y tres millones de empresas de las consecuencias lesivas de esta guerra". "Porque cada bomba que cae en Oriente Medio acaba golpeando y al bolsillo de los ciudadanos", han subrayado.

Entre ellas destacan la reducción del IVA en la energía y los carburantes, la congelación del precio del gas butano, la prórroga del bono social eléctrico, la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares vulnerables, la congelación temporal de los alquileres y las ayudas directas al sector primario y a la industria más afectada por el coste de la energía.

El PSOE ha reprochado al PP que no apoye este escudo social en el Congreso. Los socialistas han criticado que "el PP haya optado por abstenerse en la votación que recoge las ayudas para paliar el impacto del conflicto", una decisión que consideran "incomprensible" en un momento en el que "miles de familias necesitan medidas claras para frenar la subida de los precios". A juicio PSOE, "no se puede decir que se está preocupado por el coste de vida y al mismo tiempo negarse a respaldar las medidas que sirven para proteger a los ciudadanos".

Por último, los socialistas destacan que el Gobierno ha actuado "con responsabilidad institucional" al "garantizar que cualquier uso de las bases militares situadas en territorio andaluz se realice siempre dentro del marco del derecho internacional y de los compromisos asumidos por España".