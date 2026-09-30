PSOE valora la respuesta del Gobierno frente al problema de la vivienda "que afecta" la ciudadanía de Huelva

Archivo - La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón. - MIGUEL VAZQUEZ/PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha valorado este miércoles el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España en materia de vivienda como "un paso adelante de enorme importancia social" y ha subrayado que "frente a quienes se limitan a hablar del problema, el Gobierno de Pedro Sánchez está tomando medidas concretas para proteger a las familias y garantizar el derecho a la vivienda".

En una nota, Limón ha señalado que la vivienda "es hoy una de las principales preocupaciones de la ciudadanía" y ha recordado que esta realidad "también afecta directamente" a la provincia de Huelva, donde el precio del alquiler "se ha incrementado un 88% por metro cuadrado en los últimos años".

"En Huelva hay jóvenes que no pueden independizarse, familias que tienen dificultades para llegar a final de mes y trabajadores que encuentran cada vez más complicado poder vivir en la tierra en la que trabajan", ha subrayado.

La dirigente socialista ha destacado que el paquete aprobado por el Gobierno contempla "ampliar hasta 2030 la protección frente a los desahucios en determinados supuestos de vulnerabilidad", así como "frenar hasta finales de 2028 la compra especulativa de viviendas por parte de fondos buitre en los supuestos previstos por la norma".

También incorpora medidas para regular los alquileres de temporada y por habitaciones con el objetivo de "evitar el fraude" y contempla la prórroga de dos años de "determinados" contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.

Según Limón, son medidas "que tienen un objetivo muy claro" que es "proteger a las personas que viven de un salario, dar estabilidad a los inquilinos y evitar que la vivienda se convierta en un negocio exclusivamente para quienes buscan especular con ella".

En este sentido, la secretaria general del PSOE de Huelva ha puesto el acento en la situación de las personas que se encuentran en riesgo de perder su vivienda. "Lo ocurrido con Maricarmen nos ha interpelado a todos. No podemos mirar hacia otro lado. Este Gobierno ha dado un paso para que situaciones como esa no vuelvan a producirse y para reforzar la protección de quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad", ha dicho.

María Eugenia Limón ha defendido, además, la "necesidad" de seguir aumentando el parque de vivienda asequible. "En Huelva necesitamos más vivienda pública, más vivienda asequible y más oportunidades para nuestros jóvenes y nuestras familias. No podemos resignarnos a que una persona tenga que marcharse de su municipio porque no puede pagar un alquiler".

Asimismo, ha reivindicado también el papel de las administraciones autonómica y local. "La vivienda es una competencia compartida y cada administración tiene que asumir su responsabilidad".

"El Gobierno de España está poniendo recursos y aprobando medidas, pero necesitamos que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos hagan también su parte y aumenten la oferta de vivienda pública y asequible". "No queremos que ningún joven de Huelva tenga que elegir entre emanciparse o marcharse de su tierra", ha remarcado.

Por último, Limón ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios ante la próxima convalidación de las medidas en el Congreso. El Gobierno ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario este viernes para llevar a cabo su aprobación.

"Esperamos altura de miras y responsabilidad. La vivienda no entiende de colores políticos cuando una familia no puede pagar su alquiler o cuando una persona corre el riesgo de perder su casa. En Huelva necesitamos soluciones y este acuerdo supone avanzar en la dirección correcta: más protección, más estabilidad y más vivienda asequible", ha subrayado.