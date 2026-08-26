Punta Umbría (Huelva) celebra el fin de semana 'De Punta en Blanco' con actuaciones musicales y descuentos en comercios

Archivo - Imagen de parte de la costa de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA - Archivo

PUNTA UMRBÍA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) organiza este fin de semana la actividad 'De Punta en Blanco' para despedir el mes de agosto con trece actuaciones musicales, entre conciertos y sesiones de DJ, ampliación horaria en los comercios, así como descuentos en establecimientos colaboradores.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino ha destacado que se trata de "una iniciativa que vuelve a demostrar la importancia de trabajar de la mano de nuestros empresarios y comerciantes para generar actividad y ofrecer nuevos atractivos durante el verano" y ha explicado que se trata de una propuesta pensada para llenar de vida las calles, animar a vecinos y visitantes a salir y disfrutar del municipio, además, "de una manera muy especial: vestidos de blanco".

En este 'De Punta en Blanco' habrá actuaciones musicales en distintos puntos del municipio este viernes 28 y sábado 29 de agosto. En Cervecería El Chimbito, el sábado 29 a las 2,.00 horas actuará Al Son de Lola. En El Cerrito, el viernes 28 se podrá disfrutar de MentaPoleo a las 22,30 horas y de DJ Bau Huelva a las 23,45 horas, mientras que el sábado 29 actuarán La Cuarta Parte, a partir de las 22,30 horas, y DJ Pablo Sawko, a las 23,45 horas.

La programación continuará en Leña & Puntazo, con Deljure el viernes a las 20,30 horas y MentaPoleo el sábado, también a las 20,30 horas. En Sport Tavern & Mojito's habrá sesiones de DJ Kikales tanto el viernes como el sábado desde las 20,00 horas. Por su parte, Caracoles contará el viernes a las 22,00 horas con la actuación de Al Son de Lola.

En Bar 3:30, el viernes a las 23,00 horas actuará La Tribu del Capu, mientras que el sábado, a la misma hora, tendrá lugar un tributo a Fito y Fitipaldis. Como novedad, El Portil se incorpora también a 'De Punta en Blanco' con la participación de Leña, en la Plaza de la Sal, que ofrecerá el viernes 28 a las 22,00 horas la actuación de Jamakuko. De este modo, la iniciativa amplía su participación y llega también a este núcleo urbano, sumando nuevos espacios a la programación hostelera.

Además, durante las jornadas del viernes 28 y sábado 29 de agosto se decorarán las calles del centro de Punta Umbría con banderolas blancas y se invita a la ciudadanía a vestir de blanco para disfrutar de las actividades musicales y comerciales.

Los comercios podrán abrir sus puertas hasta las 03,00 horas y en algunos de ellos habrá descuentos para quienes acudan vestidos de blanco. Los comercios participantes son El Vestidor de Gabriel, Abigail Arenas, Sara Calzados, Auva, La Estantería, Terciopelo Modas, Ara Moda, Pink, Puntiti Spor, Kapri Shop, Roxana, Q'Arte Modas, Canela Shop, María Callejo y Rúa Brasil.

Para que este evento se pueda llevar a cabo, el Ayuntamiento puntaumbrieño ha firmado un Decreto que autoriza su celebración y permitirá a los establecimientos organizar las actividades musicales hasta la una de la mañana y adornar la vía pública o decorar sus establecimientos acorde con la temática, además de sacar a la calle expositores y demás elementos para dinamizar las compras.