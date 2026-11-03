La Rábida acoge la V Carrera Solidaria para visibilizar la diabetes

Presentación de la quinta edición de la Carrera Solidaria por la Diabetes Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Deporte y solidaridad vuelven a darse la mano el próximo domingo, 9 de noviembre, en la quinta edición de la Carrera Solidaria por la Diabetes Huelva. El entorno de La Rábida es el escenario de esta prueba organizada por la Diputación Provincial junto con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera y con la Asociación Diabetes Huelva.

Con varias modalidades para que pueda participar todo tipo de público, la salida tendrá lugar desde la Columna del Cuarto Centenario a las 11,00 horas "con el objetivo de incentivar la práctica deportiva y, sobre todo, de la mano de la de la asociación para dar visibilidad a esta enfermedad, concienciar y, por supuesto, utilizar el deporte como un medio y una herramienta fundamental para combatirla, para atajarla e incluso para que no nos llegue", ha indicado el diputado de Deportes y responsable de la unidad de gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero.

"Una fiesta del deporte, que está abierta para todo el mundo y que utiliza la carrera y el atletismo como medios para para recaudar fondos, a fin de que asociación pueda seguir desarrollando las labores que hacen diariamente", ha añadido.

El presidente de la Asociación Huelva Diabetes, Diego Gómez, ha agradecido a la Diputación de Huelva, al Ayuntamiento de Huelva y a los patrocinadores hacer posible por quinto año consecutivo esta carrera, "que se puede hacer tanto corriendo, como caminata o como marcha nórdica". Todo para dar dar visibilidad a la diabetes, "una patología que muchas de las veces está un poco olvidada o apartada por lo silenciosa que es".

Según ha indicado, en Huelva hay diagnosticadas 50.000 personas, "pero los servicios médicos dicen que en la realidad esa cifra puede ascender entre 80 y 85.000 personas". En Andalucía sufre diabetes el 16 por ciento de la población; además hay muchas personas enfermas que no lo saben, sobre todo de diabetes tipo 2, que es la que tienen la mayoría de las personas adultas, porque si no se hace un análisis, no se descubre.

Gómez espera que la carrera del domingo cuente con el mayor número de participantes, lo que aumentará la repercusión. El pasado año se alcanzaron 450 inscripciones y este año van por 300, permaneciendo abierto el plazo hasta el viernes, día 6, por lo que tanto la Diputación como la Asociación han hecho un llamamiento a la participación.