Reclaman una financiación plurianual extraordinaria para los municipios afectados por el incendio de Niebla (Huelva)

El portavoz de la Izquierda en la Diputación de Huelva, Marcos Toti (derecha), y el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero. - IU

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial y portavoz de la Izquierda, Marcos Toti, ha presentado este jueves una propuesta para que la Diputación de Huelva impulse un Plan Extraordinario Plurianual de Concertación para la recuperación de los municipios afectados por el incendio de Niebla.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la iniciativa contempla financiación propia y adicional a los programas provinciales ordinarios, así como la puesta en marcha de planes municipales de empleo, con especial atención a Berrocal, donde el fuego ha afectado a más del 90% del término municipal.

La moción, presentada en rueda de prensa para su debate en el Pleno ordinario del próximo 7 de octubre, plantea una respuesta sostenida en el tiempo para "afrontar las consecuencias ambientales, económicas y sociales de la catástrofe". Entre sus objetivos figuran la recuperación de las actividades productivas, las infraestructuras municipales, los caminos y los equipamientos, además del apoyo al empleo local y la generación de nuevas oportunidades económicas que ayuden a evitar la despoblación.

"Estamos hablando de una catástrofe que no terminó cuando se apagó el último rescoldo. Ahora empieza la recuperación. Y esa recuperación va a durar años, décadas", ha señalado Toti, quien ha reclamado "una mayor implicación" de la institución provincial, Junta de Andalucía y el Gobierno de España, cuando han transcurrido casi dos meses desde el incendio.

El diputado ha subrayado "la situación especialmente grave de Berrocal" y la "necesidad" de que el alcance de las ayudas "responda al impacto sufrido y a la capacidad de cada ayuntamiento para afrontar la reconstrucción".

En este sentido, la propuesta busca que el municipio cuente con apoyo económico durante los próximos años y pueda desarrollar planes de empleo vinculados a sus necesidades de recuperación. "Queremos que las ayudas sean mayores allí donde el daño ha sido mayor y donde los ayuntamientos tienen menos medios para salir adelante por sí solos", ha explicado.

Toti ha defendido que la Diputación "debe desempeñar un papel fundamental" en el apoyo a los pequeños municipios. "No tiene los mismos recursos un pequeño pueblo de nuestra provincia que una gran administración. Y ahí es precisamente donde tiene que estar la Diputación".

Así, ha indicado que el plan "deberá contar con recursos extraordinarios que no reduzcan las aportaciones que los ayuntamientos reciben a través de otros programas provinciales". "Un plan con dinero propio. Dinero extraordinario. Sin quitarles ni un euro de lo que ya les corresponde por otros programas provinciales", ha recalcado.

Antes de concretar las actuaciones y distribuir la financiación, la moción propone elaborar un diagnóstico junto a cada ayuntamiento para evaluar los daños, las pérdidas y las necesidades. El reparto deberá realizarse con "criterios objetivos y transparentes", atendiendo a la superficie y al porcentaje del término municipal afectado, las pérdidas económicas y ambientales, los daños en infraestructuras, la población y la capacidad económica, técnica y administrativa de cada municipio.

Asimismo, Toti ha planteado la creación de un dispositivo específico de asistencia técnica, jurídica y administrativa para ayudar a los ayuntamientos a evaluar daños, elaborar proyectos y tramitar y justificar ayudas ante la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y otras administraciones.

La iniciativa pretende facilitar el acceso a la financiación y coordinar las distintas actuaciones para evitar duplicidades y necesidades sin atender.

CRÍTICAS A LA RESPUESTA DE LA DIPUTACIÓN

Durante la rueda de prensa, Toti ha considerado "insuficiente" la actuación del equipo de gobierno provincial. Según ha señalado, hasta ahora la principal intervención ha consistido en una ayuda de 20.000 euros al Ayuntamiento de Berrocal y asistencia técnica, pero "al resto de ayuntamientos la diputación no la ha dado ni un céntimo", una respuesta que considera "alejada de las necesidades derivadas de una catástrofe de esta magnitud".

El portavoz ha recordado que su grupo ya presentó la propuesta a finales de agosto para que se debatiera en el pleno extraordinario previsto para el 4 de septiembre. "El equipo de gobierno del PP decidió no incluirla bajo la excusa de que estaba preparando un pleno monográfico sobre el incendio, el cual jamás se ha celebrado".

"Tampoco conocemos esas medidas que supuestamente se estaban preparando", ha manifestado Toti, quien ha explicado que su grupo vuelve a llevar la iniciativa a la Diputación, esta vez al pleno ordinario de octubre, para que se debatan las medidas de recuperación que necesitan los municipios afectados.