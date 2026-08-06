El reto solidario 'Kilómetros por el autismo' recorrerá las ocho provincias andaluza en favor de Ansares (Huelva)

Camiseta del reto solidario 'Kilómetros por el autismo'. - ÁNSAERS HUELVA

HUELVA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El deporte y la solidaridad se unen a nivel autonómico a beneficio de la Asociación Autismo Huelva Ánsares. Entre el 17 y el 24 de agosto, el deportista Manu Pichardo llevará a cabo el reto 'Kilómetros por el autismo', sumando más de 170 kilómetros para visibilizar el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y recaudar fondos destinados a los programas de atención integral que desarrolla la entidad.

El desafío consiste en completar ocho medias maratones consecutivas --una por cada capital andaluza-- en solo ocho días, culminando el domingo 24 de agosto con la última etapa en Huelva capital, según ha indicado la asociación en una nota.

Esta iniciativa nace con un marcado carácter comunitario e inclusivo: todas las etapas darán comienzo a las 20.00 horas y cualquier persona está invitada a sumarse a la marea solidaria corriendo o caminando, ya sea durante un kilómetro o el recorrido completo.

Para materializar el apoyo económico a la entidad, la ciudadanía y el tejido empresarial pueden colaborar adquiriendo la camiseta oficial del reto por un donativo de diez euros. El importe íntegro de estas ventas irá destinado a financiar de forma directa los programas de atención y fomento de la autonomía de Autismo Huelva Ánsares.

Las personas interesadas en colaborar tienen hasta este domingo, 9 de agosto, para realizar el encargo de su camiseta. Las reservas deben tramitarse escribiendo un mensaje directo a los perfiles de redes sociales de la propia asociación (Autismo Huelva Ánsares) o contactando a través de las redes sociales del deportista (Manu Pichardo).

Autismo Huelva Ánsares es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al apoyo y la atención a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias. Ofrecen un acompañamiento integral, centrado en la intervención terapéutica, la formación y la inclusión social, para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo.