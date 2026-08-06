Rociana del Condado (Huelva) presenta un amplio programa para la feria de agosto en honor a San Bartolomé Apóstol

Presentación de la feria de agosto en honor a San Bartolomé Apóstol de Rociana del Condado. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rociana del Condado (Huelva) ha presentado este jueves su programación y cartel con motivo de la feria de agosto en honor a su patrón San Bartolomé Apóstol. El ayuntamiento de la localidad ha diseñado un amplio programa de actividades para todos los públicos y para todas las edades. Del 26 al 30 de agosto, el municipio se viste de gala para celebrar su feria, que tendrá como antesala de la misma la procesión del patrón por las calles de la localidad el día 24.

El diputado provincial, Manuel Cayuela, el alcalde de Rociana del Condado, Paco Pérez, su concejal de Festejos, Alejandro Hernández, junto con la autora del cartel, África Delgado, han presentado la programación de esta feria que este año conmemora el 50 aniversario de su recinto ferial, ha indicado la institución provincial en una nota.

Manuel Cayuela ha deseado a los rocianeros, y a todas aquellas personas que visitan Rociana del Condado durante estos días, que "disfruten de las fiestas y mantengan vivas las señas de identidad de su localidad, ya que con ello estamos contribuyendo a incrementar la riqueza cultural de esta provincia". Y en este objetivo, ha añadido el diputado, "siempre van a encontrar el apoyo y la colaboración de la Diputación de Huelva, que está firmemente comprometida en preservar y difundir las tradiciones y la cultura de todos los municipios que conforman esta provincia".

Por su parte, el alcalde de Rociana del Condado, Paco Pérez, se ha mostrado orgulloso de "un recinto ferial que es la envidia del Condado". Un recinto compuesto por treinta casetas fijas, no desmontables, y en el que este año se han realizado algunas mejoras como la construcción de una rampa de acceso y mejora del acerado, cambios en las luminarias y candados de seguridad para las casetas.

El primer edil rocianero ha destacado "la amplia y variada" programación diseñada para la feria y ha invitado a toda la provincia a "conocer Rociana, a probar su rica gastronomía y nuestro oro líquido, el vino".

El cartel de este año es una obra en cerámica realizada por la artista de Escacena del Campo, África Delgado, conocida por su marca Ceráfrika. Su creación, como ha señalado la ceramista, "reúne con gran sensibilidad algunos de los elementos más representativos de las fiestas y de la identidad local, como San Bartolomé Apóstol, las casetas, los farolillos, la Iglesia o la uva y el vino".

Con respecto a la programación, este año se recupera la jornada de 'PreFeria', que tendrá lugar el sábado, 22 de agosto, a partir de las 22.30 horas en la Plaza de España. Allí el artista José Luis Pérez-Vera ofrecerá su espectáculo 'Na se ha perdio', donde rinde homenaje al mundo de las sevillanas con una antología de temas que marcaron su infancia.

Posteriormente, del 26 al 30 de agosto, la Caseta Municipal acogerá diferentes actuaciones donde flamenco, copla, rumba, pop, rock, rap o las sesiones de los diferentes DJs serán protagonistas, dando forma a un cartel variado, con propuestas para todas las edades y para todos los gustos musicales, y contando además este año con la Charanga 'Los Entonaos', que pondrá el cierre a la mañana del domingo de feria.