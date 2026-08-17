El Rocío Chico (Huelva) comienza con una notable afluencia y la mirada puesta en la Venida de la Virgen

Guardapolvo de la Venida de la Virgen del Rocío 2026. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Rocío Chico ha comenzado este domingo con una "notable afluencia" de personas en la aldea y un Santuario completo para la primera jornada del Triduo, en unos días marcados además por la cercanía de la Venida de la Virgen a Almonte. La celebración concluyó con la bendición del pañito y el guardapolvo que protegerán a la Virgen durante su traslado, mientras que por la tarde más de 200 nuevos hermanos se impusieron la medalla de la Hermandad Matriz.

El presidente de la institución rociera, Santiago Padilla, ha destacado la participación registrada en este comienzo y ha subrayado que el Rocío Chico es "una fiesta muy señalada para el pueblo de Almonte", ha indicado la Matriz en una nota.

Asimismo, ha recordado que esta celebración remite a "un momento de la historia en el que la Virgen acudió al amparo de su pueblo" y ha manifestado que la renovación de este voto, que se mantiene desde 1813, constituye "uno de los momentos que mejor explica esta devoción de los almonteños por su Patrona".

Al término de la eucaristía fueron bendecidas las dos piezas que protegerán a la Virgen durante el camino hasta Almonte. El nuevo guardapolvo recupera la memoria del que llevó en su traslado de 1949, tomando de aquel conjunto los tonos, los tejidos y la forma de su capucha. Su confección incorpora además distintos elementos simbólicos relacionados con el tiempo de la Venida y con la estancia de la Virgen en Almonte.

El pañito, diseño de José María Carrasco, ha sido realizado en tisú rosa bebé, a juego con los lazos de la pamela de la Virgen; lleva en su centro una pintura en la que aparecen Alfonso X, el antiguo Simpecado de Almonte y la antigua ermita del Rocío. La obra es del artista jiennense Nono del Moral. Ambas piezas han sido confeccionadas por el almonteño Mamé de la Vega.

La pintura del pañito ha sido donada por su autor, mientras que el propio pañito es una ofrenda de las mujeres de la Virgen, las abuelas almonteñas. El guardapolvo ha sido donado por un grupo de almonteños, hombres de la Virgen. El broche del capote ha sido ofrecido por las familias Barba Romero y Romero Valdayo.

EL TRIDUO CONTINÚA ESTE LUNES

La primera jornada estuvo predicada por el párroco de Almonte y rector del Santuario, Francisco M. Valencia Bando, y contó con la participación musical del Coro de la Hermandad del Rocío de Rociana del Condado. Los cultos continúan esta tarde, a partir de las 21,15 horas, con la segunda jornada del Triduo.

La predicación estará a cargo del consejero general de la Provincia Mediterránea Salesiana, Juan Carlos Pérez Godoy, mientras que el Coro de la Hermandad del Rocío de Camas acompañará musicalmente la eucaristía.

Son días especialmente marcados en el calendario almonteño. El pueblo y la aldea lucen ya engalanados para ver a su Virgen, vestida de Pastora, emprender el camino de Los Llanos y llegar en la mañana del día 20 hasta la Parroquia de la Asunción.

En este sentido, el Ayuntamiento de Almonte ha señalado que el municipio ha inaugurado ya los arcos y la decoración que engalanan las calles del municipio, así como la apertura oficial el pasado sábado, 15 de agosto, de la Catedral Efímera instalada en la Plaza Virgen del Rocío.