Saiz destaca la "fórmula de éxito" de la migración circular con "beneficios para el país de origen y para España"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, con una trabajadora marroquí de la Orden Gecco en la campaña de los frutos rojos de Huelva. - MINISTERIO INCLUSIÓN SEGURIDAD SOCIAL MIGRACIONES

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado este jueves en Huelva la "buena gestión de la movilidad laboral" y la colaboración entre países, "la colaboración institucional y la colaboración público-privada" como "fórmulas de éxito" a la hora de gestionar "proyectos tan importantes de migración circular", como la Orden Gecco de España, que supone "beneficios compartidos" para los trabajadores y para el país de origen y el de destino.

Así lo ha manifestado Saiz en la primera mesa 'La migración circular entre España y Marruecos' celebrada en La Rábida, en Palos de la Frontera, donde la ministra se ha referido concretamente al programa Wafira, que complementa la migración circular con formación y apoyo al emprendimiento de las mujeres marroquíes que vienen a trabajar a la campaña de los frutos rojos de Huelva.

Este programa está liderado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, financiado por la Unión Europea a través del Migration Partnership Facility y desarrollado con el apoyo del International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

Sobre Wafira, Saiz ha destacado que hay "muchísimas participantes", así como que "las cifras se han ido incrementando año a año", de forma que tras pasar por el programa "recogen los frutos de todo ese trabajo y tienen la posibilidad de emprender negocios en el país de origen y además hemos visto de primera mano como el éxito de esos proyectos después de la formación, de la capacitación que recogen en participar en estos programas" con "esa colaboración público-privada donde el sector privado también se convierte en agente de cambio".

La ministra ha señalado que la Orden Gecco supone un "beneficio compartido" para los países y para las trabajadoras, ya que "el 80% de estas mujeres provienen de Marruecos".

"Así que es una jornada de celebración de éxitos de modelos a los que se suman cada vez más países y con la experiencia acumulada, porque la política migratoria del Gobierno de España es una política integral, que también fortalece año a año con esa Orden Gecco, la migración circular, y con las profundas modificaciones como la del reglamento de la ley de extranjería que hicimos en 2025, sigue acompañando y poniendo en el centro el mejorar la vida de las personas", ha subrayado.

Además, ha señalado que "ejemplo de colaboración y de buenas prácticas", toda vez que ha señalado que este jueves se va a escuchar "de primera voz las historias de vida de las participantes", mujeres a las que, ha subrayado, es para ella "un honor conocer y reconocer".

Por su parte, el ministro de Inclusión Económica, de la Pequeña Empresa, del Empleo y de las Competencias del Reino de Marruecos, Younes Sekkouri, ha destacado los "valores" que compartidos entre su Gobierno y el Gobierno español y ha indicado que la migración circular es "un tema de actualidad, que responde a la vez a las necesidades reales de tres partes interesadas".

"COMPARTIMOS VALORES"

En este sentido, ha explicado que supone un beneficio para "las trabajadoras y los trabajadores que necesitan oportunidades de aprendizaje y desarrollar una experiencia profesional" y para el país de acogida (España) "que obligatoria y seguramente necesita también acoger una mano de obra de calidad pero dentro de un marco ordenado, regular y seguro"; y el país de origen (Marruecos) "que busca ofrecer oportunidades reales de realización profesional".

"Marruecos es un socio de España y busca también satisfacer sus necesidades internas, estando al mismo tiempo en una lógica de asociación. Y me alegra que esta asociación haya dado un paso adelante hoy, que se encuentre en un nivel superior donde se respetan los derechos de los migrantes, donde los migrantes son acogidos de manera muy agradable y también con una perspectiva económica y social importante", ha dicho.

Al respecto, ha destacado que el programa Wafira --en concreto este año se ha desarrollado Wafira II-- es un proyecto "humano" que "se ocupa del antes, el durante y el después" de estas trabajadoras, de manera que ha apuntado que el "después", antes de que se pusiera en marcha, era un eslabón "que no era muy fuerte" pero que ahora se convierte en "una prioridad" porque "cuando las personas regresan para desarrollar proyectos, generan ingresos en el territorio marroquí" y esto, ha añadido, "es en definitiva lo que se busca con la migración circular".

WAFIRA II

Este mismo mes de junio se ha cerrado la fase de formación en España de Wafira II, el proyecto europeo de migración circular, formación y emprendimiento, que durante la campaña agrícola 2025-2026 ha acompañado a 225 mujeres temporeras marroquíes en el desarrollo de capacidades personales, competencias emprendedoras, educación financiera básica y preparación de sus ideas de negocio.

Cooperativas Ago-alimentarias es la responsable de implementar en el territorio onubense el itinerario formativo y de acogida desarrollado durante la estancia laboral de las participantes en España, en colaboración con las cooperativas de Huelva y con los agricultores y agricultoras que han hecho posible compatibilizar el proceso con la realidad de la campaña agrícola.

Durante estos meses, las mujeres han participado en sesiones de acogida, jornadas formativas, actividades complementarias y espacios de encuentro diseñados para facilitar su integración en el proceso, reforzar su confianza, ordenar sus ideas de negocio y conectar el aprendizaje con experiencias reales del territorio.

La fase española de Wafira II se ha desarrollado en condiciones reales de campaña. Ese ha sido uno de los principales valores de la implementación realizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Huelva: adaptar un diseño internacional a la realidad productiva, logística y humana del territorio.

La organización ha coordinado grupos, calendarios, espacios, materiales, transporte, asistencia, equipos docentes, mediación intercultural y seguimiento, en un proceso que ha requerido una colaboración constante con cooperativas, agricultores y agricultoras, entidades colaboradoras y personal técnico.

En estos meses de formación se ha trabajado desde el autoconocimiento hasta la presentación de la idea empresarial. Las participantes han abordado contenidos vinculados a autoconfianza, liderazgo, comunicación, toma de decisiones, identificación de capacidades, análisis de ideas, clientela, producto, precio, costes, ahorro, inversión y organización económica básica.

La formación ha incorporado la metodología GET Ahead de la Organización Internacional del Trabajo, adaptada por el equipo de Huelva al contexto de las mujeres temporeras. El proceso se ha reforzado con inteligencia emocional aplicada, aprendizaje práctico, recursos visuales y mediación intercultural. El objetivo de la fase desarrollada en España es preparar el siguiente paso.

Tras su estancia en Huelva, las participantes continuarán vinculadas al itinerario Wafira II en Marruecos, donde podrán seguir trabajando sus ideas de negocio con acompañamiento técnico y apoyo orientado a su desarrollo.