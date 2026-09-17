Sánchez apela a "actuar sobre las causas" del incendio de Niebla y colaboración para "hacer un país más fuerte"

1117867.1.260.149.20260917130953 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene en el acto de presentación del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve. A 17 de septiembre de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha apelado este jueves a "actuar sobre las causas" del incendio de Niebla, "el mayor incendio de la historia" del país", y que mostró, a su juicio, "con toda crudeza las consecuencias de una emergencia climática", por ello ha pedido "construir, en una colaboración público-privada, un país más fuerte y próspero".

Así lo ha señalado el presidente de Gobierno durante su intervención en el acto de celebración del inicio del proyecto Onuba, en Palos de la Frontera (Huelva), primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, quien, además, realizará una visita este jueves a la zona afectada por el incendio y se reunirá con los alcaldes de los municipios que han sufrido las llamas.

De este modo, Sánchez ha señalado que "a unos 30 kilómetros" de Palos de la Frontera, donde se ha realizado el acto de Moeve, "la tierra onubense ardió". "El mayor incendio de nuestra historia arrasó decenas de miles de hectáreas en esta provincia. Y durante días vimos avanzar las llamas, pueblos amenazados, familias desalojadas, cientos de profesionales jugándose la vida y el tipo para frenar el fuego".

"Hoy, evidentemente, estamos en Huelva por una noticia muy diferente --inauguración del proyecto Onuba de Hidrógeno Verde--, pero existe una conexión entre ambas, al igual que está ocurriendo ahora mismo en el Mediterráneo como consecuencia de las borrascas, las danas derivadas de la emergencia climática. Porque aquel incendio nos mostró con toda crudeza las consecuencias de una emergencia climática que no se ha ido, al contrario, se está agravando año a año", ha abundado.

Al respecto, Sánchez ha señalado que el proyecto Onuba "muestra también una parte de la solución a esa adaptación y esa mitigación de la emergencia climática". "Pero no solamente nos muestra una parte de la solución, también nos muestra otro ángulo que me parece importante reivindicar y es que forma parte del futuro de Huelva, de Andalucía, e España, de Europa y del futuro industrial y energético".

"Hace unas semanas, como decía, mirábamos esta provincia y veíamos fuego y dolor. Hoy miramos a este mismo territorio y vemos inversión, empleo, innovación y, por tanto, esperanza. Una cosa no borra la otra, es evidente, pero sí nos recuerda algo muy importante. Y es que frente a la emergencia climática no basta con lamentar sus consecuencias", ha subrayado el presidente.

Por ello, Sánchez ha subrayado que "hay que actuar sobre las causas" del incendio, pero "construyendo al mismo tiempo, en una colaboración público-privada, un país más fuerte, más próspero, más soberano y más autónomo.