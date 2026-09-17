Pedro Sánchez destaca en Niebla (Huelva) el "compromiso" del Gobierno para luchar contra la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la zona devastada por el fuego de este verano, acompañado por alcaldes de municipios afectados. - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves la zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) de este mes de agosto, el de mayor superficie afectada registrado en España en 2026, con casi 40.000 hectáreas calcinadas.

Allí, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que este incendio "demostró los efectos de la emergencia climática" y ha reafirmado el "compromiso" de su Gobierno de actuar sobre sus causas.

Acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, Sánchez ha mantenido un encuentro con alcaldes y alcaldesas de localidades afectadas de Huelva y Sevilla.

En el mismo han participado los regidores de Niebla; Villarrasa; Villalba del Alcor; Berrocal; Zalamea la Real; Paterna del Campo; Escacena del Campo; El Campillo; Valverde del Camino y La Palma del Condado en Huelva; El Madroño; Aznalcollar y El Castillo de las Guardas, ha indicado el Gobierno en una nota.

El Gobierno aportó más de mil efectivos civiles y militares y 320 medios terrestres y aéreos al operativo de lucha contra este incendio forestal, y cubrirá el 50% del coste de la restauración de la superficie afectada. El Consejo de Ministros de este martes ha declarado esta zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Previamente, Sánchez ha visitado algunos municipios de la provincia onubense como San Juan del Puerto o Bonares. En San Juan ha visitado la Factoría Cultural Jesús Quintero, un espacio concebido para preservar, difundir y proyectar el legado de una de las figuras más reconocidas de la comunicación española.

De otro lado, en Bonares ha sido recibido por el alcalde, Juan Antonio García, y por vecinos del municipio. Durante su visita, ha saludado a la corporación municipal y, posteriormente, se ha trasladado a la primera planta del Ayuntamiento, donde ha firmado en el Libro de Honor.