El sector cárnico de Huelva refuerza con Subdelegación y Guardia Civil la seguridad ante la campaña navideña

Reunión entre la Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva (AIC Huelva) con la Subdelegación del Gobierno y responsables de la Guardia Civil. - FOE

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva (AIC Huelva), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha mantenido una reunión con la Subdelegación del Gobierno y responsables de la Guardia Civil para abordar la seguridad de las instalaciones del sector ibérico ante el periodo previo a la Navidad.

Según ha indicado en la entidad en una nota de prensa, el encuentro respondió a la preocupación de las empresas por los robos sufridos en años anteriores en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche durante estas fechas, cuando el valor de los productos almacenados aumenta el impacto económico de cualquier sustracción. Según se expuso en la reunión, este año se han registrado hasta el momento dos robos, una cifra inferior a la contabilizada en periodos equivalentes de ejercicios anteriores.

VIGILANCIA REFORZADA DESDE EL INICIO DEL OTOÑO

Los responsables de la Guardia Civil trasladaron que la vigilancia se ha intensificado desde el comienzo del otoño y que ese refuerzo se mantiene. El sector pidió que esta actuación se prolongue cada año desde octubre hasta mediados de diciembre y que forme parte de una planificación estable, sin necesidad de solicitar una nueva reunión en cada campaña. Según se indicó, el calendario acordado el año pasado se ha aplicado en el presente ejercicio.

AIC Huelva propuso también reforzar la vigilancia nocturna en las carreteras y prestar especial atención a furgonetas y camiones de pequeño tonelaje. La Guardia Civil tomó nota de la petición para profundizar en un dispositivo que, según se explicó, ya combina vehículos identificados y otros que circulan de incógnito durante la noche.

"COMUNICACIÓN DIRECTA, PREVENCIÓN Y RESPUESTA RÁPIDA"

Entre las medidas analizadas figura el refuerzo de un canal directo de comunicación entre la asociación y los responsables de la Guardia Civil en cada zona productora. Los mandos del cuerpo manifestaron su disposición a mantener esa interlocución cuando sea necesario abordar este u otros asuntos de su competencia.

Asimismo, la reunión trató la posibilidad de revisar la seguridad de las instalaciones de las empresas que lo soliciten, con el fin de "detectar mejoras que complementen las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad". También se planteó elaborar y difundir entre las compañías un protocolo de actuación rápida ante un robo o una tentativa.

En este punto, se recordó "la importancia de denunciar los hechos lo antes posible" y "de extremar la atención ante vehículos con comportamientos extraños o que frecuenten las inmediaciones de las instalaciones sin una razón aparente".

Los participantes valoraron favorablemente la posibilidad de instalar cámaras en las travesías de los municipios de la comarca para facilitar la identificación de vehículos que pudieran estar vinculados a robos. La propuesta se dirige especialmente a localidades con industrias cárnicas y con travesías conectadas a carreteras nacionales o secundarias, y requeriría la implicación de los ayuntamientos.

Además, AIC Huelva trasladó la conveniencia de establecer ayudas para que las empresas puedan contratar seguridad privada. En la reunión se indicó que esta petición deberá plantearse ante las administraciones competentes para estudiar una línea de apoyo específica.

En el encuentro participaron el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, Manuel Iglesias; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, Julio Serrano; y el teniente coronel jefe de Operaciones, Jorge Fajardo.

Por parte de las organizaciones empresariales asistieron el secretario general de la FOE, Daniel Caldentey; el presidente de AIC Huelva, Luis González; y los miembros de su Junta Directiva Joaquín Ramos, Juan Luis Galván, Gerardo Eíriz y Plácido García. La Subdelegación y la Guardia Civil expresaron su voluntad de trabajar conjuntamente con el sector ibérico, algo que AIC Huelva y FOE consideran esencial por el elevado valor de los productos y por el efecto que una sustracción puede tener sobre empresas de pequeño tamaño.