Solucionada la incidencia en la señalización en la estación de Huelva con retrasos en varios trenes

Archivo - Estación de trenes de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif ha dado por solucionada la incidencia originada este miércoles en los sistemas de señalización de la estación de Huelva que ha provocado retrasos en el Alvia Huelva-Madrid y en dos trenes de media distancia.

Así lo ha anunciado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que ha explicado que a las 09,25 horas ha quedado solucionada la incidencia y que "se recupera gradualmente la normalidad en la circulación de los trenes con origen y destino Huelva".

De este modo, Adif comunicaba a las 08,15 horas de este miércoles que los trenes con origen y destino Huelva podrían verse afectados con retrasos por una incidencia en los sistemas de señalización de esta estación.

Por su parte, Renfe ha comunicado que, debido a esta incidencia, el Alvia Huelva-Madrid de las 8,12 horas ha registrado un retraso de 37 minutos respecto a su horario habitual y dos trenes de Media Distancia de la relación Huelva-Sevilla también han sufrido una demora media de 20 minutos.

Asimismo, Renfe ha asegurado que los viajeros han sido informados de esta incidencia a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.