Sortean un crucero por el Mediterráneo para incentivar el consumo en los pequeños comercios de la provincia de Huelva

Asociación Huelva Comercio ha puesto en marcha la campaña 'Seis comarcas, un único latido'. - FOE

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Huelva Comercio ha puesto en marcha la campaña 'Seis comarcas, un único latido', que se desarrollará entre los días 26 y 31 de octubre con el objetivo de fomentar el consumo en los establecimientos de proximidad, impulsar la economía municipal y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del sector. Entre otras acciones, se sorteará un crucero por el Mediterráneo.

La iniciativa, subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, une a seis comarcas onubenses bajo el lema de que apostar por el negocio local "repercute en el empleo, la identidad y el desarrollo" de los municipios de la provincia, según ha informado la entidad en una nota de prensa.

Entre las principales acciones destaca el sorteo de un crucero por el Mediterráneo para dos personas, en el que podrán participar aquellos consumidores que realicen sus compras en los establecimientos adheridos durante la última semana de octubre. El sorteo se celebrará ante notario y sus bases estarán disponibles en las redes sociales de la organización.

De forma paralela, la campaña contempla una acción interactiva en la que se entregarán regalos directos a los clientes que compartan un vídeo explicando el valor de comprar en los negocios de su entorno. Las grabaciones deberán enviarse a la dirección de correo electrónico huelvaseiscomarcas@gmail.com.

Desde Huelva Comercio han animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa para poner en valor la cercanía, la confianza y la atención personalizada que ofrece el pequeño comercio, recordando que "detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia y detrás de cada compra, una oportunidad para nuestra tierra".