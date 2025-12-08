La superficie y producción de frambuesa de Huelva crece en la campaña 2024-2025 respecto a la anterior

Archivo - Imagen de frambuesas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La superficie de cultivo de arándano en la campaña 2024/2025 del cultivo de frambuesa de Huelva fue de 1.680 hectáreas, lo que supone un crecimiento del 9,1% con respecto a la de 2023/2024, cuando contaba con 1.540. Ese dato supone una reducción con respecto a la temporada de 2020/2021, cuando contaba con 2.349. Además, el 99% de los que exporta España, procede de Andalucía.

Así lo recoge el informe de síntesis de la campaña 2024/25 del sector de los frutos rojos publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que señala que la región produjo casi el 90% de la frambuesa nacional y el 17% de la comunitaria en 2024, siendo Polonia el primer productor comunitario (48,6%) y, por primera vez, Portugal (18%) ha ocupado el segundo puesto, adelantando a España. Además, se incide en que toda la producción de esta fruta se localiza únicamente en Huelva.

En este sentido, el informe señala que la superficie de la fresa se ha visto reducida desde la campaña 2021/2022, cuando contaba con 2.170 hectáreas, pasando a 1.680 en la última.

En cuanto a la producción, en la campaña 2024-2025 se recogieron 32.340 toneladas de frutas, que aunque suponga una reducción del 16,5% con respecto a la de 2020-2021 (47.287), sin embargo se incrementa en un 9% con respecto a 2023-2024, ya que se recogieron 29.673 toneladas. Por tanto, el rendimiento de esta campaña ha sido de 19,3 t/ha, que supone una subida con respecto a las campañas anteriores.

Por otra parte, el informe señala que el 65% de la superficie de frambuesa de Huelva se cultiva en producción integrada, mientras que el 16% de la superficie de frambuesa de Huelva se cultiva en producción ecológica.

Asimismo, el informe apunta que el inicio de la pasada campaña estuvo marcado por la "elevada mortandad" de plantas, lo que "obligó a realizar los ya habituales replantes, repercutiendo en los costes de producción", así como que otro factor "relevante" para los costes de producción fue "la subida del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2025".

En cuanto a la comercialización, el informe indica que en primavera la producción alcanza el máximo volumen (meses de marzo a mayo). En ese periodo se solapa la segunda cosecha de las variedades remontantes con la cosecha de las variedades no remontantes.

La campaña 2024/25 ha mostrado una curva de distribución "más aplanada de lo habitual, debido sobre todo a la menor cosecha de primavera, mermada como consecuencia de las abundantes lluvias de marzo".

En este sentido, el informe señala que, aunque durante gran parte de la campaña 2024-2025 los precios semanales en origen de frambuesa se situaron "por encima de los precios semanales medios de las últimas campañas", a partir de la segunda quincena de abril "se desplomaron debido a la generosa oferta", lo que resultó en "un descenso del precio medio de campaña respecto al precio medio de la campaña 2023/24".

Pese a que España es el tercer país productor en Europa, en cuanto a exportación es, junto a Marruecos, es el principal proeevedor, ya que entre ambos países exportaron el 48,6% de esta fruta.

Le siguen, por orden de importancia, EE.UU.(19,6%), Portugal(12,5%) y Países Bajos(7,5%). El primer importador del mundo es EE.UU.(51,1%de las importaciones realizadas en 2023).

Además, España es el primer proveedor de frambuesa fresca a la UE 27, tanto en valor como en volumen, y Andalucía representa el 99% del volumen de las exportaciones españolas.