Tomás Fernández encabeza la lista de Vox en Huelva al Congreso

El candidato de Vox por Huelva al Congreso, Tomás Fernández. - VOX

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha aprobado la lista de Huelva al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 29 de noviembre. Tomás Fernández, diputado por Huelva en las dos últimas legislaturas, repite como cabeza de lista en los próximos comicios.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, nacido en 1969, Fernández es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, está Colegiado por el ICAM y posee un Máster GESCO en Dirección Comercial y Marketing por la Escuela de Negocios ESIC. Fue vicesecretario Nacional de Organización desde 2019 a 2022.

Durante su trayectoria profesional ha desempeñado puestos ejecutivos centrados en la dirección comercial, gestión de equipos humanos y la creación de redes de distribución, logísticas y franquicias.

En la XV legislatura, ha sido el portavoz de Vox en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, y en la Comisión Mixta para el estudio de los problemas con las adicciones. Además, ha formado parte como vocal de otras tres comisiones: Agricultura, pesca y alimentación; Defensa; y Sanidad.

Por su parte, Ana Díaz Cano es la número dos. Es asesor fiscal, laboral y contable desde 1998 y miembro de la Asociación de Técnicos Profesionales Tributarios de Huelva, la Asociación Española de Consultores de Empresa y es socia de ATA.

Nacida en Bollullos Par del Condado hace 52 años y residente en Matalascañas, es diplomada en Empresariales por la Universidad de Sevilla, posee un despacho en Chucena y también es empresaria del sector de la papelería.

El número tres de la lista es Francisco Miguel Fernández Borrallo. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Huelva, cuenta con una dilatada trayectoria de casi tres décadas en el sector financiero, de los cuales más de 24 han transcurrido en CaixaBank y sus entidades predecesoras, en las que ha desempeñado hasta la actualidad diversos puestos de responsabilidad, consolidando un profundo conocimiento de la realidad económica, empresarial y social de la provincia.

Su vinculación con Huelva trasciende el ámbito profesional, manteniendo una participación activa en su vida social, cultural y religiosa, especialmente a través de las hermandades de Huelva, así como de los Retiros de Emaús, a cuya implantación en la ciudad contribuyó de manera decisiva.

Además, completan la lista de Vox al Congreso por la provincia de Huelva, Lidia Sosa Gómez, que va en el número 4, y Fausto Andrés Funes, que cierra la lista.