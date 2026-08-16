Un total de 135 profesionales y ocho medios aéreos trabajan para el control del incendio de Niebla (Huelva)

Bomberos trabajan en el incendio de Niebla en el término municipal de Berrocal (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca ha informado este domingo, tras conocerse la estabilización del incendio declarado en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) el pasado 6 de agosto, de que un total de 135 profesionales continúan trabajado por tierra, junto a ocho medios aéreos, para el control del fuego, que cumple ya diez días y que ha recorrido 210 kilómetros de perímetro.

De este modo, según ha indicado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el dispositivo se completa con cinco autobombas, una Unidad Médica en Incendios Forestales (UMIF), una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT), dos módulos de Oficina Técnica, así como ocho buldócer.

En cuanto a los medios aéreos, se encuentran en la zona seis helicópteros: uno de mando, uno ligero, dos semipesados y dos pesados, además de dos aviones de carga en tierra.

Tras su estabilización el incendio ha pasado de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, toda vez que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han comenzado su repliegue.

La dirección del plan ha informado sobre la estabilización a las 10.30 horas, después de transcurrir 36 horas continuadas de vigilancia en las que no se ha detectado ningún foco ni presencia de llamas en un perímetro que alcanza los 210 kilómetros. Asimismo, se ha autorizado el regreso a sus viviendas de la totalidad de las 417 personas de 11 municipios afectados que habían sido desalojadas de manera preventiva por la proximidad del fuego.

De otro lado, se ha procedido a reapertura de todas las carreteras afectadas por el incendio, cuyo cierre o limitación de uso se había decretado y también se ha autorizado el regreso gradual de algunos de los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), aunque el Gobierno mantendrá desplegados recursos "clave", como los efectivos de la Guardia Civil.

Estos agentes continúan colaborando "activamente" en las labores de realojo y garantizando la seguridad para que el regreso a las viviendas se efectúe "de manera ordenada y con plenas garantías".