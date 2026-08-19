Un total de 15 personas mayores de 45 años se forman en Huelva en la segunda edición del Programa de Ayuda a Domicilio

HUELVA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el antes delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y ahora de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Carlos Duarte, han visitado el Programa de Empleo y Formación de Ayuda a Domicilio que el Ayuntamiento desarrolla por segundo año consecutivo en el Centro Municipal Marismas del Odiel. La iniciativa se consolida con una nueva convocatoria dirigida a 15 personas desempleadas mayores de 45 años, que combinan la formación teórica y práctica con un contrato de trabajo.

Durante la visita han estado acompañados por la teniente de alcalde de Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, y por la directora del curso, Juana Díaz, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Pilar Miranda, ha mostrado su "satisfacción" por "visitar este curso y comprobar que, tras el éxito de la primera edición, por segundo año consecutivo 15 onubenses mayores de 45 años están beneficiándose de una formación que estamos convencidos de que les va a abrir las puertas del mercado laboral y, con ello, del futuro".

En este sentido, la primera edil ha destacado que "esta segunda edición consolida un proyecto que ha requerido mucho trabajo, comenzando por el acondicionamiento y la homologación de estos espacios en el Centro Municipal Marismas del Odiel para convertirlos en unas instalaciones adaptadas a las necesidades formativas del sector".

La primera edil ha explicado que el centro cuenta con una cocina y una vivienda simulada, además de diverso material sanitario y de aseo, como una camilla articulada, sillas de ruedas y grúas, "para que los alumnos puedan aprender en condiciones reales las tareas propias de los auxiliares de Ayuda a Domicilio". Una vez homologadas las aulas, ha añadido, "el siguiente paso fue buscar la alianza de la Junta de Andalucía para poner en marcha una formación estratégica, destinada a preparar a los onubenses para acceder a un empleo".

Por su parte, Juan Carlos Duarte ha agradecido y felicitado al Ayuntamiento de Huelva por "la estrecha colaboración y la coordinación fluida que mantenemos y que se materializa en iniciativas como este Programa de Empleo y Formación". El delegado ha señalado que "más de 400.000 euros son gestionados directamente por el Ayuntamiento para ofrecer esta formación y permitir que 15 personas mayores de 45 años puedan aprender y trabajar de manera simultánea, adquiriendo una experiencia que será fundamental para su futuro profesional".

Duarte ha subrayado que la Ayuda a Domicilio es "un nicho de empleo muy importante y necesario para la sociedad", al tiempo que ha puesto en valor que la formación "ofrece a quienes la culminen la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida".

En este sentido, ha asegurado que "la satisfacción es compartida entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, porque comprobamos que los recursos públicos destinados a las políticas activas de empleo están bien empleados cuando consiguen cambiar la vida de las personas que se forman y prestan el servicio, pero también la de quienes posteriormente se benefician de esa atención".

MAYORES DE 45 AÑOS

El Programa de Empleo y Formación de Ayuda a Domicilio se encuentra en su segunda edición y está dirigido a personas mayores de 45 años con especiales dificultades para acceder al mercado laboral. En esta ocasión participan 12 mujeres y tres hombres, una distribución que también contribuye a combatir la brecha de género existente en un sector en el que el 95% de las personas trabajadoras son mujeres y cuya edad media se sitúa en torno a los 47 años.

La iniciativa ofrece una formación estructurada en dos niveles. El primero está orientado a la obtención del certificado profesional relacionado con las tareas de limpieza, mientras que el segundo se centra específicamente en la Ayuda a Domicilio.

El programa incluye, además, formación básica en comunicación y en Tecnologías de la Información y la Comunicación. La formación se desarrolla en alternancia con el empleo, por lo que los participantes cuentan con un contrato de trabajo con el Ayuntamiento de Huelva y perciben un salario durante el desarrollo del programa.

De esta forma, la iniciativa incorpora una experiencia laboral efectiva que va más allá de la realización de prácticas. En el marco del primer nivel formativo, los alumnos trabajarán durante los meses de agosto y septiembre junto a la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales, S.A. (Emlicodemsa), colaborando en la puesta a punto de los centros educativos de cara al inicio del curso escolar.

Posteriormente, tras completar la formación teórica, entre febrero y junio de 2027 desarrollarán su actividad en el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que atiende situaciones de urgencia y presta apoyo a personas que necesitan este recurso mientras se tramita su reconocimiento de la dependencia.

Este programa forma parte de la colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía para impulsar la formación y mejorar las oportunidades de inserción laboral de las personas desempleadas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

La iniciativa se financia a través de las subvenciones destinadas a Formación para el Empleo, que superan los 800.000 euros y permiten desarrollar en la ciudad dos programas dirigidos a un total de 30 personas desempleadas: el Taller de Ayuda a Domicilio, destinado a 15 mayores de 45 años, y el curso de Soldadura, en el que participan otros 15 jóvenes menores de 30 años.