Un total de 304 trabajadoras de Marruecos y Guatemala se incorporan a la campaña de plantación con Freshuelva

LLegada de trabajadoras marroquíes a la campaña de los frutos rojos de Huelva. - FRESHUELVA

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Freshuelva ha incorporado a la campaña de plantación de la fresa a 304 trabajadores y trabajadoras procedentes de Marruecos y Guatemala, contratados en origen para atender las necesidades de mano de obra de sus empresas asociadas.

Según ha indicado en una nota, el contingente está formado por 275 trabajadoras marroquíes y 29 trabajadores y trabajadoras de Guatemala. Todos ellos repiten de campañas anteriores, por lo que cuentan con experiencia en las explotaciones onubenses y conocen tanto las particularidades de los cultivos como la organización del trabajo en las fincas.

La incorporación ha sido gestionada por Freshuelva a través del sistema de contratación en origen (Gecco) y permitirá reforzar las plantillas de las empresas asociadas durante los trabajos de plantación, que se desarrollan actualmente en las explotaciones freseras de la provincia.

Una vez finalizada esta fase, los trabajadores y trabajadoras permanecerán en las explotaciones para incorporarse a la campaña de recolección a partir de enero, dando continuidad a su participación durante los meses de mayor actividad.

Freshuelva ha subrayado que continúa así desarrollando su labor de coordinación de la contratación en origen para atender las necesidades de personal de sus empresas asociadas y contribuir a la planificación laboral de la campaña de frutos rojos.