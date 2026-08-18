La tradición oral regresa a Rociana, Beas, Hinojos y Escacena (Huelva) con el tercer Festival 'Un Condado de Cuentos'

Presentación del tercer Festival narración oral itinerante 'Un Condado de Cuentos'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El segundo y tercer fin de semana de septiembre los cuentos volverán al Condado de Huelva por tercera vez. El Festival narración oral itinerante 'Un Condado de Cuentos' --que con nombres como 'Una Mina de Cuentos y 'Un Ándévalo de Cuentos' ha recorrido otras comarcas de la provincia-- sale al encuentro de las personas de Rociana del Condado, Beas, Hinojos y Escacena del Campo y llega a las plazas, a calles, senderos y rincones de los municipio.

Y además lo hace recuperando una tradición antiquísima, "un arte ancestral que durante siglos nos ha acompañado: el de contar historias y escucharlas juntos", ha subrayado la diputada de Cultura, Gracia Baquero.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, en esta edición serán Rociana del Condado, Beas, Hinojos y Escacena del Campo los municipios que reciban la propuesta de un festival que "no consiste simplemente en sentarse a ver un espectáculo".

"Vamos a caminar, vamos a recorrer nuestros pueblos mientras escuchamos historias, vamos a mirar nuestras calles con otros ojos. Porque los cuentos estarán vinculados a las propias localidades y serán las calles, las plazas y los rincones de cada municipio los que se conviertan en escenario. Y eso tiene algo mágico", asegura la diputada, que añade que "antes de las pantallas, estaban las voces. La voz de una abuela, la de un abuelo, la de un vecino, la de alguien que conocía una historia y la compartía con los demás. Así se transmitía nuestra memoria. Así se construía nuestra identidad", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que desde la Diputación de Huelva están "muy orgullosos" de seguir acompañando una iniciativa "que lleva la cultura directamente a nuestros pueblos y que demuestra que no hacen falta grandes escenarios para vivir grandes experiencias culturales". El festival tiene entrada libre y gratuita en todas las actividades.

El coordinador de 'Un Condado de Cuentos', Diego Magdaleno, ha señalado que todo es nuevo en cada edición. Como los pueblos son nuevos cada año, "los escenarios son nuevos". "Llegamos a los pueblos y seleccionamos espacios que no son espacios escénicos, no que son plazas y a veces descubrimos espacios nuevos. Y los espectáculos son nuevos, porque son cuentos que se crean solo y exclusivamente para ese día. Es un estreno absoluto cada uno de los cuentos", ha subrayado

"Cuentos basados en la memoria de la gente del lugar que se registran en las entrevistas, que es cuando vamos conociendo realmente al pueblo. Yo antes me documento para saber por dónde preguntar, pero ahí, cuando la gente del lugar me cuentan su historia, es cuando realmente lo conozco, en las historias de lo cotidiano, de lo pequeño, de lo de antaño, pero de lo cotidiano. Ese es el objetivo de este festival, y hacerlo desde la narración oral", ha manifestado.

Respecto al cartel, obra de la ilustradora Virginia Ogalla, presenta a una mujer rural "que posiblemente venga de trabajar del campo, por ese sombrero que la protege del sol, pero que en un momento está contando algo". Las aves que salen de la mujer, "que son todas autóctonas, de las que pasan aquí todo el año o de las que emigran, porque eso es Huelva también, continuamente un movimiento", simbolizan esa historia que se cuenta y que ya vuela, "porque eso es la tradición rural, en el momento que tú cuentas algo, eso ya no te pertenece, eso ya es de la gente que lo escucha y lo vuelva a contar".

"Y ese es el objetivo que pretendemos con este Condado de Cuentos, que esos espectáculos no son exclusivamente de la persona que lo narra, son también de la gente que lo escucha y lo puede volver a contar", ha subrayado Magdaleno.

LAS HISTORIAS CREAN VÍNCULO

La narradora onubense Carmen Sara Floriano, que participa en el Festival, ha señalado que "escuchar historias y contar historias crea vínculo entre las personas. Las pantallas crean adiciones, las historias crean vínculo. Y por eso este proyecto es algo que no puede dejar de hacerse si queremos construir sociedades donde las personas estén vinculadas unas a otras", ha dicho.

Según explica, para los narradores que van a escuchar historias para luego convertirlos en cuentos "hay un vínculo muy especial que se crea con ese pueblo ya para toda la vida". Asimismo insiste en que los niños y las niñas deberían escuchar estas historias, "dicen que el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Necesitamos recordar nuestra historia, saber de dónde venimos".

En la rueda de prensa han participado concejales de Rociana, Beas e Hinojos, quienes han afirmado estar "muy contentos" porque el festival se desarrolle en sus municipios y han agradecido a la Diputación, organización y narradores la ventana cultural que abre para dar voz a las personas mayores.

HISTORIAS A VOZ VIVA

El elenco de artistas que han escuchado a las personas de cada pueblo, han creado los cuentos y llevarán a cabo los espectáculos son: Antonio López, procedente de Gran Canaria; Aurora Maroto, procedente de Madrid; Carmen Sara Floriano, de Huelva; y el coordinador del festival, el andaluz Diego Magdaleno. En cada pueblo acompañará en los paseos por los pueblos, el músico Don Jozelito, parte de todos los festivales.

El Condado de Huelva, por su ubicación e historia, es un lugar donde el pasado de la provincia permanece en la memoria de sus gentes. Por ello le convierte en un especial enclave donde leyendas, recuerdos, anécdotas y chascarrillos vuelan de boca en oído. Con esta actividad se afianza la importancia de patrimonio inmaterial de la comarca, así como el valor de las personas mayores como promotoras de la oralidad.

El escucharles ayuda a que las personas mayores vuelvan a sentirse importantes en su pueblo, fomentando que pongan en valor su sabiduría, viviendo momentos realmente encantadores en cada cita.

Es un festival de narración oral en el que se cuentan historias locales. Los artistas que las narrarán proceden de diferentes lugares, incluyendo Andalucía con artistas que estrenarán espectáculos cada día para el público protagonista de los cuentos, en el escenario vivo de la trama y recorriendo cada pueblo. Contarán las historias a viva voz y en compañía de un músico especialista en folclore andaluz quien nos guiará por las calles al son de la gaita y el tamboril, tan característico del Condado.

Las anteriores ediciones de este festival se han desarrollado en los municipios de Bollullos Par del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Trigueros, Almonte, Chucena, Lucena del Puerto y Villarrasa. Entrada libre y gratuita en todas las actividades y toda la información en www.festivaldecuentos.com.