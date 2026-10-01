La Universidad de Huelva abre convocatoria extraordinaria para cubrir cuatro contratos de empleo joven de investigación

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HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Investigación y Planificación Estratégica de la Universidad de Huelva ha anunciado una convocatoria extraordinaria de cuatro contratos de trabajo dirigidos a jóvenes menores de 30 años desempleados, para la incorporación de personal investigador y personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i, en el marco del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 de Andalucía.

Según ha indicado la Onubense en una nota, la convocatoria extraordinaria da continuidad al proceso iniciado con la convocatoria ordinaria de febrero de 2026, que contemplaba 28 contratos para jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i.

Tras la resolución definitiva de aquella convocatoria, publicada el 15 de julio de 2026, han quedado plazas desiertas y existen fondos no comprometidos, por lo que la Universidad de Huelva realiza ahora una nueva convocatoria con el objetivo de completar la finalidad para la que fueron concedidas estas subvenciones.

Las cuatro plazas ofertadas están vinculadas a distintos ámbitos de investigación de la Universidad de Huelva y requieren titulación universitaria de grado. Los puestos se desarrollarán en el Centro Científico Tecnológico de Huelva (CCTH), el grupo de Análisis Medioambiental y Bioanálisis (FQM-141), el grupo de Estudios Sociales e Intervención Social (SEJ-216) y el grupo de Ingeniería de Fluidos Complejos (TEP-185).

Los contratos tendrán una duración de dos años, a tiempo completo y con dedicación exclusiva. El programa contempla asimismo medidas de acompañamiento destinadas a mejorar la formación profesional de las personas contratadas, mediante la asignación de una persona tutora y la elaboración de un plan de formación.

Las personas interesadas deberán cumplir, entre otros requisitos, ser menores de 30 años en el momento establecido por la convocatoria, estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo en la fecha requerida para la contratación, estar empadronadas en un municipio de Andalucía con una antigüedad mínima de seis meses y no contar con experiencia laboral como titulado superior en los términos establecidos en las bases.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de octubre de 2026. Toda la información sobre las plazas, requisitos, procedimiento de solicitud y documentación está disponible en la página web de la Oficina de Gestión de la Investigación de la Universidad de Huelva.