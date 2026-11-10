La Universidad de Huelva establece las clases online ante el aviso naranja por la borrasca Charles

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HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha activado su Protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos de nivel naranja para este miércoles, 11 de noviembre de 2026, debido a la previsión de lluvias intensas y fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora, en el contexto de un episodio de ciclogénesis provocado por la borrasca Charles, de modo que las clases pasarán a modalidad online.

Según ha indicado en un comunicado la UHU, el Comité de Emergencias de la UHU ha indicado que las clases pasarán a modalidad online, el PTGAS y el PI desarrollarán su actividad mediante teletrabajo, las pruebas de evaluación podrán realizarse online a criterio del profesorado y cuando no sea posible, se establecerá un sistema alternativo para celebrarlas en otra fecha.

Por otro lado, todos los edificios universitarios permanecerán cerrados y respecto a la Huelga General convocada para el 11 de noviembre, se respetará el derecho individual a secundarla conforme a las condiciones establecidas por las autoridades y los convocantes. Las medidas adoptadas responden exclusivamente a la gestión del temporal previsto.

El Comité de Emergencias permanecerá reunido para atender posibles incidencias relacionadas con el temporal o la huelga a través del teléfono 959 21 99 29.

"Desde la Universidad de Huelva apelamos a la responsabilidad y prudencia de toda la comunidad universitaria durante este episodio meteorológico", han finalizado.