La Universidad de Huelva participa en un estudio pionero para mejorar la calidad de vida en pacientes con Crohn

Imagen del Campus del Carmen de la UHU. - UHU

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) participa en el proyecto de investigación multidisciplinar 'LIFE-Crohn', una iniciativa que evaluará el impacto de un programa combinado de ejercicio físico estructurado y nutrición saludable en la calidad de vida y en la respuesta al tratamiento de personas diagnosticadas con enfermedad de Crohn.

La intervención de actividad física estará dirigida por el profesor titular de la UHU e investigador del Ciberfes y Coideso, Asier Mañas, docente en la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, según ha indicado la Onubense en una nota.

El proyecto ha sido seleccionado para recibir financiación en la II Convocatoria de Proyectos Intramurales para Personal Investigador Joven del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber), adscrito al Instituto de Salud Carlos III, desarrollada con el respaldo de Boehringer Ingelheim.

Durante un periodo de un año, 'LIFE-Crohn' reunirá a nueve especialistas de seis áreas temáticas del Ciber --Ciberfes, Ciberehd, Ciberdem, Ciberobn, Ciberesp, y Cibercv-- en disciplinas como la investigación clínica, la epidemiología, la microbiota y la inmunología.

La hipótesis central plantea que hábitos de vida saludables individualizados pueden optimizar los indicadores clínicos y el bienestar de pacientes que reciben terapias biológicas anti-TNF, profundizando en los mecanismos biológicos del eje intestino-cerebro.

"El ejercicio y una alimentación saludable no sustituyen el tratamiento médico, pero pueden complementarlo y contribuir a mejorar la capacidad física, ayudar a manejar la fatiga y favorecer la calidad de vida", ha destacado Mañas, subrayando el objetivo de verificar la seguridad y los beneficios de este enfoque.

METODOLOGÍA Y DIETA MEDITERRÁNEA

El estudio, de carácter piloto, contará con una cohorte de 20 pacientes asignados de forma aleatoria a un grupo de intervención o a uno de control durante ocho semanas. El protocolo diseñado desde la UHU integrará un objetivo progresivo e individualizado de pasos diarios --monitorizado con pulseras de actividad-- junto con una sesión semanal telemática de ejercicio funcional de 60 minutos centrada en fuerza, resistencia, flexibilidad y coordinación a intensidad moderada, complementada con seguimientos quincenales.

En el plano nutricional, la pauta se basará en el patrón de dieta mediterránea, adaptada a la sintomatología y tolerancia individual de cada participante para asegurar el aporte de nutrientes sin restricciones innecesarias y reduciendo ultraprocesados. Los investigadores analizarán variables como marcadores inflamatorios, actividad de la enfermedad, condición física, composición corporal, salud mental y fatiga.

La iniciativa incorpora además la perspectiva de los afectados mediante la colaboración con la asociación de pacientes ACCU Málaga para el codiseño de materiales y la identificación de barreras de adherencia. Los resultados servirán de base metodológica para futuros ensayos clínicos a mayor escala, en los que se prevé incorporar análisis avanzados de transcriptómica, metabolómica y neurotransmisores.

CÁTEDRA DE TURISMO INDUSTRIAL

De otro lado, la Cátedra de Turismo Industrial de la UHU se encuentra desarrollando un programa de investigación y transferencia financiado con 30.000 euros a través de la convocatoria competitiva Investur, concedida por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. La iniciativa busca aportar conocimiento aplicable al sector mediante el análisis de la sostenibilidad, la regulación y la digitalización turística.

El programa se estructura en tres proyectos principales --dos de ellos en coordinación con la Red de Cátedras de Turismo de Andalucía-- que integran la redacción de informes técnicos, propuestas normativas y acciones para la difusión y el reconocimiento de buenas prácticas, según ha informado la institución académica.

El primero de los ejes de trabajo se enmarca en una colaboración conjunta de las ocho universidades públicas andaluzas destinada a elaborar propuestas para el futuro desarrollo reglamentario de la normativa autonómica de turismo sostenible

En este apartado, la Onubense centra su cometido en el análisis del régimen sancionador turístico y sus procedimientos de aplicación, dando continuidad a sus líneas previas sobre ordenación territorial y marco regulatorio.

Por su parte, el segundo proyecto aborda el diseño de un Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local. La aportación del equipo investigador de la UHU radica en evaluar la percepción social de la sostenibilidad mediante técnicas de minería de texto aplicadas a publicaciones en redes sociales.

Los avances de este estudio fueron expuestos durante el XVI Congreso Internacional Nuestro Patrimonio Común, celebrado en la Universidad Paris Nanterre el pasado mes de junio.

Finalmente, la tercera actuación consiste en la elaboración de un informe técnico sobre el grado de transformación digital en las entidades y empresas vinculadas al turismo industrial en Andalucía, con el fin de medir su impacto en la competitividad y la experiencia del visitante.

Como parte de la transferencia de resultados, miembros del proyecto presentaron dos comunicaciones sobre digitalización en el XXXVII Congreso Internacional de Marketing Aemark, celebrado en septiembre en Málaga.