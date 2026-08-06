La US y la UHU avanzan en su estudio para hacer más seguras las viviendas de Isla Cristina (Huelva) frente a terremotos

Las universidades de Sevilla y Huelva estudian cómo hacer más seguras frente a terremotos las viviendas de Isla Cristina. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA/HUELVA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Sevilla (US) y Huelva (UHU) avanzan en el proyecto piloto 'Regeneración Holística de Viviendas Sociales: Obsolescencia, Eficiencia energética, Vulnerabilidad Sísmica y Riesgo de Inundación por Tsunami. Proyecto Piloto: Mejora Plan de Acción Isla Cristina', que desarrollan en el municipio onubense para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia del parque residencial ante terremotos. El proyecto se inició en abril de 2025 y el pasado mes de junio presentó el informe correspondiente a su primera anualidad.

El equipo investigador analiza la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de las normas sismorresistentes de finales de 1974, las características geológicas y geotécnicas del terreno, la obsolescencia del parque residencial y su comportamiento energético, de cara a comprender con precisión el comportamiento de estos edificios frente a un terremoto, según ha indicado la US en una nota.

EL informe de la primera anualidad es un documento con información "muy relevante" para ofrecer "el mejor asesoramiento posible" al ayuntamiento de la localidad, principal impulsor de la iniciativa.

Así lo ha manifestado el profesor de Geología de la Onubense Francisco Manuel Alonso, quien se ha mostrado "realmente satisfecho" con los resultados obtenidos. A falta de un sondeo a 50 metros de profundidad y unos ensayos geofísicos que permitirán determinar la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, que se realizarán en septiembre, "ahora toca transferir ese conocimiento a la Administración Pública y a los ciudadanos", ha proseguido Alonso.

En este trabajo colaborativo, el equipo de la Universidad de Huelva ha liderado los esfuerzos dirigidos a la recopilación y análisis de información geológica, geotécnica y geofísica del municipio, y la realización campañas de campo para caracterizar el comportamiento del terreno.

Estos trabajos incluyen la elaboración de cartografías geológicas, perfiles geotécnicos, estudios de ruido sísmico ambiental, la definición de escenarios sísmicos y de inundación por tsunami y la identificación de las características del subsuelo que condicionan la respuesta de los edificios frente a un terremoto, ya que el conocimiento del contexto geológico, la peligrosidad sísmica y las características geofísicas del subsuelo resulta imprescindible para evaluar con precisión la respuesta del parque edificatorio.

Por su parte, la Universidad de Sevilla, con un equipo multidisciplinar de especialistas en arquitectura e ingeniería, lidera los estudios relacionados con la caracterización del parque residencial, la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los edificios y el análisis de su accesibilidad y eficiencia energética. Para ello, el equipo combina inspecciones de campo, modelos digitales de edificios, herramientas de información geográfica (GIS) y metodologías de modelado energético urbano (UBEM).

El profesor Alonso ha destacado que los trabajos cuentan con el acompañamiento de los técnicos del Ayuntamiento Isla Cristina y "son exportables a otros escenarios".

LOS EDIFICIOS "CARECEN DE CALIDAD ESTRUCTURAL"

Por su parte, la profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universidad de Sevilla Beatriz Zapico Blanco, ha destacado la importancia de trabajar de forma conjunta en este proyecto, primero porque "trabajar juntos saca lo mejor de nosotros y de la ciencia", y además porque, en este caso, "es imposible ver estos edificios en una sola dimensión", por lo que el estudio interdisciplinar ayuda a trabajar "de manera más eficiente".

A partir de este análisis funcional, constructivo y energético, junto al estructural y de riesgo sísmico, se abordará un análisis de vulnerabilidad integral que permita determinar prioridades a la hora de diseñar políticas de intervención para aumentar la resiliencia ante terremotos, tsunamis y el cambio climático a escala municipal.

La profesora ha explicado que durante el primer año del proyecto, en el que se ha realizado un diagnóstico y análisis de la realidad, "hemos visto que la mayoría de los edificios están construidos previamente a que entraran en vigor normas muy importantes a nivel de edificación, por lo que carecen de elementos que afectan a la calidad estructural y la calidad de vida", como rampas en las zonas comunes y ascensores, la habitabilidad; o algunas características de la envolvente térmica que influyen en la demanda y el consumo energético de las viviendas.

El proyecto está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y cuenta con el acompañamiento de Arup, consultora global especializada en el entorno construido, que mantiene un acuerdo de cooperación científica con la Universidad de Sevilla en los ámbitos de la evaluación estructural de edificios y la rehabilitación y regeneración urbana.