Una veintena de empresas e instituciones representarán a Huelva en el MMH 2026

Presentación del MMH 2026, el congreso internacional sobre minería en el Muelle de las Carabelas (Huelva). - MMH

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

Una veintena de empresas e instituciones de Huelva estarán presentes con expositor propio en el MMH 2026, el congreso internacional sobre minería que el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) acogerá del 20 al 22 de octubre, organizado por la asociación española de la minería metálica Aminer y promovido por la Junta de Andalucía.

Según ha indicado la organización del certamen en una nota de prensa, el encuentro, referente para la minería en Europa, tendrá representación de gran parte de la cadena de valor minera asentada en Huelva, una presencia "notable" que liderarán "las grandes compañías de operaciones y metalurgia, como Alto Minerals, Atalaya Mining, Atlantic Copper y Sandfire Matsa, todas con operaciones y transformación en activo o pendientes de comenzar su actividad en la provincia".

Así lo ha dado a conocer el comisario del MMH 2026, Fernando Araúz de Robles, al presentar esta cita en el Muelle de las Carabelas de Palos de la Frontera (Huelva).

El acto ha contado con la participación del presidente de Aminer, Enrique Delgado; la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, Lucía Núñez; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; y la delegada de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora.

El MMH incluirá también "una amplia representación de la industria auxiliar, con empresas proveedoras de servicios específicos de minería como Insersa, Minesur y Master Drilling; compañías de exploración, como Gaia o Hy-Tech, y otros servicios tecnológicos, eléctricos, químicos, de software y otras aplicaciones necesarias para el desarrollo de la actividad minera, como Elva, IPH, Quimiled, Seabery, Umaco o Cauchos San Diego", según ha concretado Araúz de Robles.

El respaldo institucional estará garantizado por los expositores de la Diputación de Huelva, en el que se integrarán siete empresas de la provincia; la Autoridad Portuaria de Huelva, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Huelva y la Fundación Río Tinto.

A ellos se sumarán otras empresas, directivos, representantes institucionales, investigadores y demás intervinientes en las actividades del Congreso Científico organizado por el MMH 2026, tanto en las mesas redondas como en las ponencias técnicas que discurrirán en paralelo a las actividades de la zona comercial.

La "importante" presencia de Huelva es acorde con "el peso específico de la provincia" para el sector. Según el primer informe socioeconómico realizado por Aminer, sus empresas asociadas generaron en su último ejercicio auditado un Valor Añadido Bruto (VAB) de casi 1.100 millones de euros en España. Y de esa cifra, las empresas extractivas de minería metálica que operan en Huelva aportaron por sí solas un Valor Añadido Bruto (VAB) de 1.040 millones de euros, lo que supone el 96% de la producción total de las empresas asociadas a Aminer.

El sector asociado a Aminer también creó más de 13.000 empleos en el país, 3.150 de ellos directos. Y de ellos, las empresas extractivas asociadas a Aminer que operan en la provincia de Huelva generaron casi 11.400 puestos de trabajo, 2.215 de ellos directos. De esta forma, la minería metálica extractiva de Huelva supuso un 4,8% del empleo generado en la provincia, y aportó el 7,6% de su VAB.

El presidente de Aminer, Enrique Delgado, ha recordado además que el germen del MMH fueron las jornadas sectoriales celebradas previamente en la Casa Colón de Huelva. Su "éxito" llevó a la "ambición de ampliar el formato y darle un enfoque más amplio a nivel internacional". "Una visión adelantada a la necesidad de potenciar la producción de minerales esenciales en territorio europeo impulsada actualmente por la Comisión Europea, ante la necesidad de garantizar la soberanía estratégica europea frente a terceros países", han señalado.

Con esta idea, plasmada en el lema del encuentro, 'La minería: pilar estratégico para el futuro de Europa', Fibes reunirá en la sexta edición del MMH a un total de 332 expositores, procedentes de 26 países además de España, que ocuparán una superficie de 8.548 metros cuadrados, superando a todas las ediciones anteriores.

En paralelo, un Congreso Científico desgranará los principales retos de la minería en distintos paneles técnicos, encabezados por ocho mesas redondas de debate y 64 ponencias de personas expertas con reconocido prestigio en el sector.