Abierta la convocatoria del XXVI Premio Diego Díaz Hierro de Huelva

Archivo - XXVI Edición Del Premio De Investigación Diego Díaz Hierro De Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de su Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico y el Archivo Municipal, ha abierto oficialmente la convocatoria de la XXVI edición del Premio de Investigación Diego Díaz Hierro. Este consolidado galardón mantiene el doble propósito de estimular la investigación científica sobre aspectos desconocidos o poco estudiados de la capital onubense y, de forma paralela, rendir "un sincero homenaje" a la memoria de Diego Díaz Hierro.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal del área de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha animado a los investigadores y estudiosos a concurrir a esta nueva edición para "continuar arrojando luz sobre la identidad y aportar nuevas perspectivas que enriquezcan el patrimonio material e inmaterial de Huelva.

De este modo, el edil ha destacado el valor de un certamen que, tras superar el cuarto de siglo de vida, se ha consolidado como "un referente imprescindible" para la historiografía y la divulgación cultural de la provincia. Los trabajos podrán presentarse de manera individual o colectiva y el plazo de admisión permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre de 2026, a las 14,00 horas.

Las investigaciones deberán versar obligatoriamente sobre la ciudad de Huelva y su entorno o área de influencia, abarcando disciplinas tan diversas como la historia, arqueología, arte, urbanismo, sociología, antropología, costumbres populares, folclore, lingüística o literatura, entre otras. Con el fin de garantizar el anonimato durante el proceso de valoración, los trabajos no deberán estar firmados y se presentarán bajo estricto sistema de título y lema.

Asimismo, las obras habrán de ser rigurosamente inéditas, lo que implica que no pueden haber sido plasmadas en soporte tangible ni difundidas en acceso abierto a través de repositorios institucionales, así como tampoco haber sido galardonadas en otros concursos ni estar pendientes del fallo de ningún otro certamen.

La presente edición establece un premio único dotado con 4.500 euros, además de la publicación de la obra premiada en formato papel y/o soporte digital. La entrega de los proyectos deberá efectuarse de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, en la sede del Archivo Municipal de Huelva, ubicada en el Pabellón de Levante de la Casa Colón (Plaza del Punto S/N, 21003 Huelva).

Cabe recordar que en la pasada edición de 2025, el jurado otorgó el galardón a la obra titulada 'Huelva y el terremoto de 1755', un exhaustivo trabajo que ya forma parte de las páginas recuperadas de la historia local. Para consultar las bases completas y obtener más información, los interesados pueden dirigirse al portal web oficial: https://www.huelva.es/portal/es/archivo-municipal-y-bibliote... .